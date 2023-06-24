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今日廣場》吳芯儀／國庫把關疏漏，國發基金為何投資問題企業？

▲近年來國發基金直接投資組合中新興重要事業合計有66家，虧損的企業數高達一半以上。（圖／NOWnews資料照）
▲近年來國發基金直接投資組合中新興重要事業合計有66家，虧損的企業數高達一半以上。（圖／NOWnews資料照）

文／吳芯儀

吳芯儀／會計人員

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近期社會掀起「Me Too」運動，性騷擾議題鬧得沸沸揚揚，從政界、醫界到演藝圈，就連調查局也捲入性騷疑雲。調查局台北市調查處中正站前組長劉錦勳，承辦「生技界美魔女」義守大學生物科技學系教授楊智惠所涉營業秘密法案件期間，被楊指控過去曾對她性騷擾，劉因而被調職查辦。劉景勳「性騷擾當事人」案外案，讓三顧、樂迦兩家公司的管理問題，再度浮上檯面。

涉嫌犯下營業秘密法的義守大學「美魔女教授」楊智惠，曾任知名上櫃生醫企業三顧公司董座，她在擔任三顧董事長期間，嫌竊取公司「細胞層片培養技術」等營業秘密，卸任後攜往新公司超基因生技，導致三顧與子公司樂迦再生科技核心技術外流。三顧生醫及樂迦再生是國發基金大量投資的公司，兩家公司的財務狀況皆不如預期，樂迦再生公布的111年度財務報告虧損5348萬元。在公司虧損及營運管理明顯有問題的情況下，卻能獲得國發基金及泛官股青睞，讓人不禁好奇，公司高層的背景有多硬！

攤開三顧及樂迦的高層名單，可以看到幾個熟悉的名字，像是曾任台聯立委，就是樂迦的董事兼執行長，林世嘉曾擔任國發基金大股東的「台安生技」執行長，目前也是「財團法人台灣醫界聯盟基金會」執行長，她在三顧及樂迦的角色，是單純的管理任務？又或是「門神」的角色？不免讓外界充滿想像。

據媒體報導，三顧實際操盤者、副董事長陳宗基黨政關係良好，從三顧與樂伽公司的網路發表影片及照片可以看到，有許多大咖政治明星皆與其熱絡互動，包括近來因im.B吸金案宣布退選的民進黨立委陳歐珀也與三顧「很麻吉」，曾親自出席該公司產品成果發表會。「有關係就沒關係」的情況下，即使三顧經營績效不佳，並且被爆內部管理不善，實驗室發生過使用過期菌株導致污染的嚴重事件，陳宗基仍神通廣大地展現自己「向政府募資」的能力，獲得國發基金銀彈挹注。

近年來國發基金直接投資組合中新興重要事業合計有66家，虧損的企業數高達一半以上。國發基金設立的目的，是為了扶植新創產業，促進經濟轉型及國家發展所創立，如今卻衍伸出金流流向的諸多問題。從財報資訊分析三顧公司連續四年以上營運未見亮眼表現，樂迦公司於2022年登錄興櫃戰略版後，所公布的財報持續虧損中，國發基金在投資三顧、樂迦公司無營業利益回報下，仍持續挹注大筆資金，這或許只是冰山一角，但「國家資源」台灣民眾豈不成了冤大頭！


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