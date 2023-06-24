Honda加入Google大家庭 Prologue電動車將有內建地圖與語音助理

三種模擬聲浪、最高時速達 250km/h Hyundai Ioniq 5 N 完成 Nurburgring 賽道測試

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Hyundai 旗下 N 性能子品牌首款高性能純電車型 IONIQ 5  N 預計將在下個月舉辦的 Goodwood Festival of Speed 速度節上正式亮相，而原廠也在新車發表前夕再度釋出新的資訊，宣告其已經在德國 Nurburgring 賽道上完成最終測試，同時最高時速可達到 250km/h。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Hyundai 首款高性能純電車型 IONIQ 5 N 在德國 Nurburgring 賽道上完成最終測試。
根據 Hyundai 指出，N 性能子品牌首款電動車 IONIQ 5 N 在德國著名的 Nurburgring 賽道經過 10,000 公里的耐久測試，同時新車也將配備直徑達到 400mm 剎車碟盤，並配有專屬的 N e-Shift 換檔模式，可模擬 8 速雙離合變速箱的換檔方式，搭配換檔撥片提供更加豐富的駕駛樂趣。

從現有的資訊可以了解到，全新 IONIQ 5  N 在車頭方面預計將會換上更具侵略性的前保險桿設計，透過加大進氣孔的方式來提升性能韻味，同時將會換上更大的胎圈以及更低的懸吊系統，來提升整體的操控性能。

IONIQ 5  N還將搭載 8 顆車內揚聲器和 2 顆車外的揚聲器，能夠配合 N Active Sound + 聲浪系統，提供三種聲音主題：Ignition、Evolution 和 Supersonic。Ignition 可模擬傳統燃油動力 N 車款所搭載 2.0 升汽油渦輪引擎，能發出排氣管的砰砰聲浪。Evolution 模式則承襲 N 2025 Vision Gran Turismo Concept 和RN22e的“電子聲浪” ，而 Supersonic 則會發出有如戰鬥機般的高頻聲浪。

動力方面官方尚未確認，不過據傳將採用雙電動馬達及四輪驅動的布局，最大綜效輸出突破至 600 匹的水準，從靜止加速到每小時 100 公里的時間約為 3.5 秒，最高時速從這次透露的影片來看可達到 250km/h。另外 IONIQ 5 N 預計會採用源自 RN22e 的 eTVTC 雙離合電子扭力分配系統，將根據路況主動分配左右輪的輸出來降低轉向不足的現象，駕駛亦可自訂前輪與後輪的扭力分配。

夯到不行 Citroën My Ami Buggy 開放接單 10 小時內銷售完畢

向經典致敬 Toyota 推 86 TRUENO Special Edition / GR Supra 45 周年紀念版

Škoda Kodiaq 憑啥奪七座 SUV 銷售冠軍？1.5T 露營夠用嗎？身為車主的真心話分享！

勁悍性能結合靈活機能　BMW M3 Competition Touring 實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀