三種模擬聲浪、最高時速達 250km/h Hyundai Ioniq 5 N 完成 Nurburgring 賽道測試

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Hyundai 首款高性能純電車型 IONIQ 5 N 在德國 Nurburgring 賽道上完成最終測試。根據 Hyundai 指出，N 性能子品牌首款電動車 IONIQ 5 N 在德國著名的 Nurburgring 賽道經過 10,000 公里的耐久測試，同時新車也將配備直徑達到 400mm 剎車碟盤，並配有專屬的 N e-Shift 換檔模式，可模擬 8 速雙離合變速箱的換檔方式，搭配換檔撥片提供更加豐富的駕駛樂趣。
從現有的資訊可以了解到，全新 IONIQ 5 N 在車頭方面預計將會換上更具侵略性的前保險桿設計，透過加大進氣孔的方式來提升性能韻味，同時將會換上更大的胎圈以及更低的懸吊系統，來提升整體的操控性能。
IONIQ 5 N還將搭載 8 顆車內揚聲器和 2 顆車外的揚聲器，能夠配合 N Active Sound + 聲浪系統，提供三種聲音主題：Ignition、Evolution 和 Supersonic。Ignition 可模擬傳統燃油動力 N 車款所搭載 2.0 升汽油渦輪引擎，能發出排氣管的砰砰聲浪。Evolution 模式則承襲 N 2025 Vision Gran Turismo Concept 和RN22e的“電子聲浪” ，而 Supersonic 則會發出有如戰鬥機般的高頻聲浪。
動力方面官方尚未確認，不過據傳將採用雙電動馬達及四輪驅動的布局，最大綜效輸出突破至 600 匹的水準，從靜止加速到每小時 100 公里的時間約為 3.5 秒，最高時速從這次透露的影片來看可達到 250km/h。另外 IONIQ 5 N 預計會採用源自 RN22e 的 eTVTC 雙離合電子扭力分配系統，將根據路況主動分配左右輪的輸出來降低轉向不足的現象，駕駛亦可自訂前輪與後輪的扭力分配。