提升越野實力 Mazda BT-50 SP Pro / Thunder Pro 雙車型登場

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Mazda 推出 BT-50 SP Pro 和 Thunder Pro 兩款全新車型，主要提升越野性能與個性化色彩。在外觀方面，SP Pro車型相較於標準車型更顯粗曠，其在水箱護罩、大燈等細節都採用黑化設計，在車頭中央還加裝了 LED 燈條的照明設備。至於 Thunder Pro車型則更加激進，更加貼近於深度改裝的越野車，前保桿改採用鐵製材質，大幅度增加車輛的接近角提升整體的越野實力。車側部分最具辨識度的就是換上呼吸管造型，可進行深度的涉水，同時車頭的照明設備追加與 SP Pro 相似的燈條之外，還在車頭位置提供兩顆圓形 LED 探照燈，可提供車輛前方 1.1 公里左右的照明距離。
BT-50 SP Pro車身側面，SP Pro 車型高度提升 5 公分，同時也配備尺寸更加寬厚的黑化輪拱設計，同時搭配黑色18 吋輪圈。而在細節部分也分別於車門把手、車側腳踏板以及車頂行李架等處都使用黑化處理，而車門下方也有 SP Pro 專屬的彩繪。至於 Thunder Pro 車型則進一步提升車高，配備了 Old Man Emu BP-51 充氮阻尼器和儲氣罐，壓縮和回彈均為可調式設計。
BT-50 Thunder Pro在車尾部分，Thunder Pro 車型採用專屬的龍骨架，採用管狀式造型並與車尾連接，上方還有第三剎車燈的設計。而 SP Pro車型則較顯低調，換裝與車身輪廓貼合龍骨架。
動力方面，BT-50 車系搭載 4JJ3 3.0L 柴油引擎，擁有 190 PS / 3,600 rpm、450 Nm / 1,600 – 2,600 rpm 的出力表現，配備 6 速手排或自排變速系統，提供 4x4 和 4x2 兩種版本。BT-50 向來只供應右駕市場，因此並無機會導入台灣市場販售。