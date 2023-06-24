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Toyota Prius PHEV No.003 ---- 散落車身各處的彩蛋，你能全找出來嗎?

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

第五代 Toyora Prius PHEV 以「令人驚豔的造型」與「迷人的駕馭性能」的全面性變革引發全世界強烈關注，「新潮」的設計巧思更使它成為年輕族群中熱烈討論的話題性車款。而原廠設計師更在全車注入多處「隱藏彩蛋」以增添活潑色彩，這次就與本站一同尋找吧！

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外觀方面，首先在車頭燈側面內部、A 柱擋風玻璃密封條上、後擋風玻璃除霧電熱絲、加油口、充電口以及後輪弧上皆可以看到「PRIUS」字樣，以彰顯其身分；在前方雨刷塑膠蓋板、引擎室、尾廂開口右側刻有「HYBRID REBORN」字樣來代表浴電重生；前擋風玻璃感知器下方可發現 Prius 熟悉的契型車體輪廓；最後在尾門開啟鍵還可看到「DOOR HANDLE」標示。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
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Toyota Prius PHEV
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Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
在車頭燈側面內部、A 柱擋風玻璃密封條上、後擋風玻璃除霧電熱絲、加油口、充電口以及後輪弧上皆可以看到「PRIUS」字樣，以彰顯其身分。
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
前方雨刷塑膠蓋板、引擎室、尾廂開口右側刻有「HYBRID REBORN」字樣來代表浴電重生。
前擋風玻璃感知器下方可發現 Prius 熟悉的契型車體輪廓。
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
在尾門開啟鍵還可看到「DOOR HANDLE」標示。
內裝方面，在中央 9 吋 Drive+ Link 智能車載影音主機下方擁有「PRIUS」 字樣；打開門後，儀錶板兩側同樣可以看到 Prius 契型車體輪廓；拿起置物槽蓋板可發現下方隱藏空間以及「#HIDDENCOMPARTMENT」字樣、前排杯架中註記「#CUPHOLDER」字樣、中央扶手內部標記「#CONSOLEBOX」字樣、手套箱內則有「#GLOVEBOX」字樣；而將位於尾廂的電池蓋打開後更揭露了「#BATTERY」字樣。

Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
中央 9 吋 Drive+ Link 智能車載影音主機下方擁有「PRIUS」 字樣。
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
打開門後，儀錶板兩側同樣可以看到 Prius 契型車體輪廓。
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
拿起置物槽蓋板可發現下方隱藏空間以及「#HIDDENCOMPARTMENT」字樣。
前排杯架中註記「#CUPHOLDER」字樣。
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
中央扶手內部標記「#CONSOLEBOX」字樣。
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
副駕駛前方手套箱內則有「#GLOVEBOX」字樣。
Toyota Prius PHEV
Toyota Prius PHEV
將位於尾廂的電池蓋打開後更揭露了「#BATTERY」字樣。
以上就是本站目前找出來的所有彩蛋，若是讀者發現它處有遺漏掉的，也可與本站分享，而從這樣的巧思設計不僅讓 Toyota Prius PHEV 多了一層新鮮感，更讓使用者在閒暇之餘可以與家人朋友一同尋找，可說是相當趣味。

本週使用情形方面，Toyora Prius PHEV 主要均由小七哥本人駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，偶而有讓編輯部作為公務車使用，且車輛停放於戶外依舊無任何異況。

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