Toyota Prius PHEV No.003 ---- 散落車身各處的彩蛋，你能全找出來嗎?

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外觀方面，首先在車頭燈側面內部、A 柱擋風玻璃密封條上、後擋風玻璃除霧電熱絲、加油口、充電口以及後輪弧上皆可以看到「PRIUS」字樣，以彰顯其身分；在前方雨刷塑膠蓋板、引擎室、尾廂開口右側刻有「HYBRID REBORN」字樣來代表浴電重生；前擋風玻璃感知器下方可發現 Prius 熟悉的契型車體輪廓；最後在尾門開啟鍵還可看到「DOOR HANDLE」標示。
在車頭燈側面內部、A 柱擋風玻璃密封條上、後擋風玻璃除霧電熱絲、加油口、充電口以及後輪弧上皆可以看到「PRIUS」字樣，以彰顯其身分。
前方雨刷塑膠蓋板、引擎室、尾廂開口右側刻有「HYBRID REBORN」字樣來代表浴電重生。
前擋風玻璃感知器下方可發現 Prius 熟悉的契型車體輪廓。
內裝方面，在中央 9 吋 Drive+ Link 智能車載影音主機下方擁有「PRIUS」 字樣；打開門後，儀錶板兩側同樣可以看到 Prius 契型車體輪廓；拿起置物槽蓋板可發現下方隱藏空間以及「#HIDDENCOMPARTMENT」字樣、前排杯架中註記「#CUPHOLDER」字樣、中央扶手內部標記「#CONSOLEBOX」字樣、手套箱內則有「#GLOVEBOX」字樣；而將位於尾廂的電池蓋打開後更揭露了「#BATTERY」字樣。
在尾門開啟鍵還可看到「DOOR HANDLE」標示。
中央 9 吋 Drive+ Link 智能車載影音主機下方擁有「PRIUS」 字樣。
打開門後，儀錶板兩側同樣可以看到 Prius 契型車體輪廓。
拿起置物槽蓋板可發現下方隱藏空間以及「#HIDDENCOMPARTMENT」字樣。
前排杯架中註記「#CUPHOLDER」字樣。
中央扶手內部標記「#CONSOLEBOX」字樣。
副駕駛前方手套箱內則有「#GLOVEBOX」字樣。
以上就是本站目前找出來的所有彩蛋，若是讀者發現它處有遺漏掉的，也可與本站分享，而從這樣的巧思設計不僅讓 Toyota Prius PHEV 多了一層新鮮感，更讓使用者在閒暇之餘可以與家人朋友一同尋找，可說是相當趣味。
將位於尾廂的電池蓋打開後更揭露了「#BATTERY」字樣。
本週使用情形方面，Toyora Prius PHEV 主要均由小七哥本人駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，偶而有讓編輯部作為公務車使用，且車輛停放於戶外依舊無任何異況。