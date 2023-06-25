導入日規外觀設計 新年式泰規 Mazda2 Sedan 登場

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Mazda 近日宣布推出新年式泰規 Mazda2 Sedan。在外觀部分， 全新年式泰規 Mazda2 Sedan 承襲了日規五門掀背車型的設定，整體輪廓保持不變，但車頭的 Kodo 水箱護罩內部換上類似電動車概念的封閉造型，且能夠依據車型等級不同提供與車色同塗裝、黑色塗裝的配置；車尾方面則可以看到後保桿下緣換上和車身同色的設計，其餘設計則維持既有的樣式。
這次原廠也同樣提供泰規 Mazda2 Sedan 兩種外觀風格套件，分別為 Sport Design 及 New Wave。前者的特點在於水箱護罩採用蜂巢網格狀設計，搭配黑色塗裝以及黑色的車頂和後視鏡外蓋，輪圈則是選用 16 吋的組合。New Wave 車型則採用與車身同色的護蓋，並採用造型更加俏皮的 15 吋輪圈。
座艙內的變化則較少，配備上則搭載車用多媒體系統 7 吋觸控螢幕、恆溫空調、無線充電板、6 向電動可調駕駛座椅以及 i-Activsense 安全駕駛輔助套件。座椅可以選擇黑色皮革或者絨面材質包覆，中控台上亦有不同顏色的組合，以及紅色車縫線（Sport Design 車型）。
動力上，Mazda2 Sedan 提供兩款引擎，分別是可輸出 92 匹最大馬力的 1.3 升 SkyActiv-G 汽油引擎，以及可輸出 103 匹最大馬力的 1.5 升 SkyActiv-D 渦輪柴油引擎，兩款動力均搭配六速自排變速箱，並未提供手排的選項。