印度最新小型商用車 Suzuki Tour H1 登場

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Suzuki 日前於印度推出全新的 Tour H1 輕型商用車。首先在外觀部分，Tour H1 和Alto之間的差異僅限於採用未烤漆的前後保險桿、取消輪圈蓋的鐵圈及天線。而在車色選擇上，原廠這次提供包含 Metallic Silky Silver、 Metallic Granite Grey 和 Arctic White 三種車色選擇。尺碼部分，車長為 3,530mm、寬 1,490mm、高 1,520mm，軸距則有 2,380mm，整體尺碼僅比 Alto 800 略大，居於其他掀背車款底下，Suzuki 其它依序尺碼大小則分別為 Wagon R、Celerio、Ignis、Swift 和 Baleno。
進入到車內，Tour H1 取消了中控台上的多媒體觸控螢幕，但仍提供了單色數位儀表板、雙顆安全氣囊、冷氣空調和門板上的 1 公升杯架等功能，保有最基本的行車實用性。另外與歐洲常見的 LCV 輕型商用車取消後排座椅來換取更大的空間相比，Tour H1 仍保留含有頭枕的後排座椅。
動力表現上，Tour H1 搭載 1.0 升 K 系列汽油引擎，可發揮出 66 匹最大馬力和 89 牛頓米峰值扭力。同時還有行駛成本更低的 CNG 燃料車型，可產生 56 匹最大馬力和 82.1 牛頓米扭力。而全車系僅有 5 速手排變速箱並採用前輪驅動設定。
Suzuki Tour H1 已在印度市場接受預訂，汽油版售價為 480,500 盧比，CNG 版售價為 570,500 盧比。而除了 Tour H1 (Alto K10) 之外，Maruti Suzuki還有提供其它輕型商用車款，包括了 Tour H3 (Wagon-R)、Tour S (Dzire)、Tour V (Eeco) 和 Tour M (Ertiga )。