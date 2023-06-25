擴大 Type S 產品陣容 Acura 確認 ZDX 將提供性能版車型

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Acura 首款純電動車 ZDX 確認推出 Type S 性能化車型。根據最新的消息指出，Acura Type S 性能車行除了現有的汽油車型之外，未來墊動畫的發展將不僅涵蓋 ZDX，預期還將會衍生到其它未發表的全新電動車款當中，擴大 Type S 的產品陣容，以滿足未來的電動化發展與趨勢。
Acura ZDX 是 2022 年亮相的 Precision EV Concept 電動概念車量產作品， 整體外型輪廓相較於 2009 年登場的首代車型更為保守，保有較純正的 SUV 造型血統。而外觀設計雖然被迷彩貼紙掩蓋住，但原廠宣稱全新 ZDX 為「Performance SUV」，同時將承襲 Precision EV Concept 的大量設計，預期會有相當亮眼的視覺感受，而操控表現亦值得期待。
動力表現上，採用純電動力 ZDX，其是與通用汽車（GM）合作開發，並採用 Ultium 純電模組化平台與電池組，不過目前馬達型式與動力電池組容量等資訊尚未公佈，但官方已透露其將具備多款的動力組合。
Acura ZDX 車系最早是在 2009 年 4 月的紐約車展上亮相，隨後於隔年在北美市場推出，是一款定位在中大型級距的 Coupe SUV，然而當時市場接受並不高，很快地就退出市場。不過 ZDX 在受到電動化策略後以全新的定位重新復甦，並融入所有新科技與設計於一身，相信對於品牌來說具有指標性的意義。