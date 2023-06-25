【油價公告】中油、台塑宣布明(26)日起國內汽油調漲 0.4 元、柴油降 0.3 元

台灣中油

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台塑石化

台塑石油表示，受到伊朗5月原油出口量創 2018 年以來最高、英國央行升息幅度超乎預期，以及德國製造業經濟數據不佳等因素影響，促使本週國際油價震盪走跌，惟均價仍高於上週。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2023 年 6月 26 日(週一)凌晨 01:00 開始，調漲汽油批售價格 0.4 元/公升，調降柴油批售價格 0.3 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。



