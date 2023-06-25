【油價公告】中油、台塑宣布明(26)日起國內汽油調漲 0.4 元、柴油降 0.3 元
7Car 小七車觀點
台灣中油台灣中油公司自明 (26) 日凌晨零時起汽油調漲 0.4 元、柴油調降 0.3 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 28.9 元、95 無鉛汽油每公升 30.4 元、98 無鉛汽油每公升 32.4 元、超級柴油每公升 26.9 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 0.2 元及 0.9 元。
台灣中油表示，本週受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）協議減產影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 2.22 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.145 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.80%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油原應每公升各調漲 0.6 元，惟本週部分亞幣貶值相對較重，換算亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)柴油稅前最低價較前週低，為維持價格低於前述國家，國內柴油可調零售價亦低於前週，吸收 0.7 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收 0.2 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 0.2 元及 0.9 元，國內汽油實際每公升調漲 0.4 元、柴油調降 0.3 元。
台塑石化
台塑石油表示，受到伊朗5月原油出口量創 2018 年以來最高、英國央行升息幅度超乎預期，以及德國製造業經濟數據不佳等因素影響，促使本週國際油價震盪走跌，惟均價仍高於上週。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2023 年 6月 26 日(週一)凌晨 01:00 開始，調漲汽油批售價格 0.4 元/公升，調降柴油批售價格 0.3 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。