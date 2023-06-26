印度最新小型商用車 Suzuki Tour H1 登場

Macan EV 最快 11 月亮相 其搭載動力技術將應用在船上

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

德國跑車廠 Porsche 官方近日公開有關於 Macan EV 的最新預告，據消息指出新車有望於 11 月開幕的洛杉磯車展上正式對外公開，隨後於 2024 年春季海外市場上市。同時 Porsche還同步宣布將與 Frauscher 造船廠合作，雙方將聯合打造一台 8.67 米長的遊艇，該遊艇將採用 Macan EV 相同的動力系統，包括電動馬達、電池模組以及 800V 快充等技術。

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Porsche 官方近日再度透露 Macan EV 的最新預告，新車有望於 11 月正式公開，同時期搭載的動力技術也將應用在船舶上。
全新的 Porsche Macan EV 將會以 PPE 電動模組化平台生產打造，根據目前掌握的消息，Macan EV 預期會搭載全新世代永磁同步電馬達，其中雙電動馬達四驅車型將會擁有 450kW的最大輸出以及 1,000牛頓米的峰值扭力，並有望配備100kWh 電池模組和 800V 快充技術，最大充電率可支援超過270kW，可在 25 分鐘內將電量從 5% 充電至 80%，另外底盤也會加入後軸轉向系統，於時速 80 公里以下最多可轉向 5 度。而 Macan EV 應用的全新動力技術都將會搭載於 Porsche  及  Frauscher  雙方合作的最新的遊艇，同時針對船舶在水中行駛的特性，進行電馬達在細節上的優化。

Porsche 與Frauscher  的合作產品將基於現有的 858 Fantom Air 升級，新船名稱將命名為 Frauscher x Porsche 850 Fantom Air，而船上分別在方向盤、控制台、顯示器和內裝等處都將有 Porsche 的設計元素，同時最多可容納 9 名乘員，後部休息區配有兩組日光浴墊。另一端則有兩組 L 形座位區。其他配備亮點還包括兩組帆布頂架、高級音響系統、冰箱和不銹鋼材質的錨及電動絞盤。

Frauscher x Porsche 850 Fantom Air 預期最快將在 10 月份正式對外公開，限量 25 艘，預計 2024 年開始交付。

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