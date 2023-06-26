三種塗裝、每款限量 66 部 Cadillac CT4-V Blackwing Mondrian Edition 登場

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Cadillac 宣布推出三款塗裝的 CT4-V Blackwing Mondrian Edition。此次新推出的 CT4-V Blackwing Mondrian Edition 雖然與去年的 Track Edition車型極為相似，但 Mondrian Edition 更為獨特，每款限量 66 輛，用以紀念自 2004 年以來 V-Series 賽車在賽場上獲得的勝利數量。
Arrival Edition 車型CT4-V Blackwing Mondrian Edition 將首先提供 Arrival Edition 車型，預計於 8 月開始生產。其外型塗裝向第一代 V-Series車款致敬，選用過往 V-Series車款最經典的水銀金屬烤漆，同時搭配紅色後視鏡外蓋。第二款 Impact Edition 則將於 9 月推出，向第二代V-Series致敬，同樣保有紅色外後視鏡蓋，但車身則換上黑色烤漆塗裝。第三個也是最後一個成員是 Elevation Edition，預計於 11 月投入生產。該車型向第三代 V-Serie 致敬，採用 Velocity Red 外觀，並與黑色外後視鏡蓋形成強烈的對比。
Impact Edition 車型
Elevation Edition 車型雖然這三款版本雖然都採用不同的外觀顏色，但所有版本在車內都有 Mondrian 的彩繪，其餘配備還包含了紅色剎車卡鉗、20週年紀念徽飾和碳纖維外觀套件，以及專屬的開機動畫。車內部分則提供兩種色調鋪陳，座椅選用專屬的碳纖維跑車座椅、20週年紀念版門檻飾板和紅色安全帶，同時方向盤、B 柱內側都有專屬的限量銘牌，牌黨桿上也有以 3D 列印的專屬徽飾點綴。
動力表現上，CT4-V Blackwing 採用 3.6L 雙渦輪 V6 引擎，搭配 6 速手排或 10 速自排，最大馬力為 472hp、最大扭力 602Nm，自排車型 0-60mph 僅需 3.8 秒，極速可達 304km/h。
Cadillac V-Series 的歷史可追溯至 2004 年，當年 3 月 Cadillac 選在美國 Sebring International Raceway 賽道舉辦的 SCCA Pro Racing World Challenge GT 賽事中發表 V-Series 子品牌，並在賽事中以 CTS-V.R 賽車獲得勝利。
而第一款市售作品則為第一代 CTS-V，選用 V 字母作為高性能家族名稱是因早期的 Cadillac 廠徽會下方搭配 V 形點綴，後續也推出過 XLR-V 敞蓬車、STS-V 房車、CTS-V 旅行車、ATS-V 房車、CT4-V 房車、CT5-V 房車及 CT6-V 房車。如今 V-Series 新增了 Escalade-V 高性能休旅作品，使家族陣容更為壯大。