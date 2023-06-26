睽違十多年重返市場 Mazda 宣布全新轉子引擎技術正式投入量產

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Mazda 日前宣布 MX-30 e-Skyactiv R-EV 搭載的轉子引擎增程技術正式開始量產。Mazda 旗下轉子引擎隨 2012 年 RX-8 停產劃下句點後，距今已超過 10 年時間，而如今藉由在電動車 MX-30 上重回車壇。不過應用在 MX-30 車款上的轉子引擎僅負擔發電用途，與先前停產的 13B 並無太大淵源。從官方公布的資訊來看，這款實際排氣量為 830cc 的轉子引擎採用 11.9:1 的高壓縮比設計，在 4,700rpm 時能夠產生75hp (55kW) 的最大功率，在 4,000rpm 可產生 116 牛頓米的峰值扭力；而驅動電動馬達的最大功率則為 165hp (125kW)，峰值扭力為 260 牛頓米。
引擎並未與車輪進行連結，因此這款轉子引擎產生的能量能夠額外電力來提升續航里程，在純電模式下，MX-30 e-Skyactiv R-EV 的 WLTP 續航里程為 85 公里，而在引擎介入後下，官方指出最大續航里程可突破至 600公里。同時為了讓引擎透過燃料發電，後軸前方亦加入了 50 公升的油箱，至於 17.8kWh 的鋰離子電池組則安裝在車身中央底部。
充電方面，於慢充模式下，充滿電需要耗費 1 小時 40 分鐘，而透過快充系統，從 20%充至80% 僅需要 25 分鐘。性能表現上，由於動力模組加上轉子引擎使得車重達到 1,703 公斤，官方公布其需耗時 9.1 秒才能完成 0~100km/h 的加速，電子限速則為 140km/h。
Mazda 目前已經有生產將近 200 萬輛搭載轉子動力的車款，如今隨著 MX-30 e-Skyactiv R-EV 投入生產後，累積的數字將持續增加。