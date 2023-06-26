新臺幣 275 萬元起 / 亞洲區⾸次亮相！　Morgan Super3 正式登臺

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Morgan Super3 保有 3 Wheeler 的經典開放式車艙設計以及著名三輪配置，，長寬高分別為 3,581x1,840x1,132mm，軸距則為 2,533mm，車身淨重達 635kg。現場這輛 Super3 更身穿代表英倫血統的賽車綠搭配金色線條點綴，向品牌賽道歷史致敬。內裝採取極簡化鋪陳，駕駛前方配置 3 輻式方向盤以及雙彩色儀錶，喇叭、警示燈、霧燈等功能鍵皆整合在下方以飛機座艙為理念的撥桿上，並且搭配上深褐色內裝皮革。
動力方面，不同於普通 Morgan 3 Wheeler 所採用的 S&S 1990c.c. V 型雙缸引擎，Super3 搭載的是 Ford 1.5 升 3 汽缸⾃然進氣引擎，搭配與 Mazda MX-5 相同的 5 速⼿排變速箱，可輸出 118bhp 最大馬力和 150Nm 峰值扭力，0 – 62mph 加速可在 7 秒達成，極速上看至 209kph。
第一部 Morgan 3 Wheeler 在 1909 年誕生，歷經第一次世界大戰與第二次世界大戰，於 1950 年停止生產。六十年過後，Morgan 在 2011 年將其重新生產，並且完整保留了經典基因與設計元素，在傳統工藝上注入了新世代科技。
Morgan 至今仍堅持使⽤百年傳統全⼿⼯打造⾞體外觀，每輛車款都只使⽤英國原產⽩蠟⽊、鋁和 NAPPA ⽪⾰這三個核⼼素材打造，外觀選⽤ Pantone ⾊票系統，可達超過三萬種配⾊組合，全客製化⽣產，讓車主享有獨⼀無⼆的復古坐駕。
Morgan PlusFour。
Morgan PlusSix。