從庇護工場回歸職場 小嘉用咖啡萃取自信力量

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小嘉就是成功案例之一，在庇護工場高密度的支持與訓練下，成功培訓其成為快樂襪子店儲備店長，身兼咖啡職人、接單、銷售、倉儲管理、參訪導覽等工作，優異表現讓錄用她的主任陳麗娟，衷心肯定「花這份薪資很值得」，庇護工場更視她為「教材」，勉勵庇護性就業者「有為者亦若是」。
現年38歲的小嘉，大學畢業後曾進入餐飲業、麵包店工作，因精神性症狀導致容易退縮與抗壓性低落，面對客人總是焦慮不安，連打破一個水杯都要打電話向媽媽「求救」，以致每個工作都待不久。勞工局評估後，協助派案至瑪利MAMA手作麵包商店，8年間，商店連結多項資源介入輔導，不僅培訓其一技之長、成為咖啡職人，也讓她在工作與他人肯定中突破心防，重拾信心。
「瑪利MAMA．手作麵包」店長蕭百珍指出，小嘉初進庇護工場極度沒有信心，交付的工作總要一問再問，依然無法下手，為此，就業服務員陳菁惠針對她的特質擬定輔導計畫，譬如環境清潔訂定「一收二擦三定位」SOP，教導她按照口令先收碗盤、擦拭桌子、再將椅子定位，從最基本的一步步培訓，接著是貨物盤點、飲料及餐點製做等；其中櫃檯收銀部分，技輔員為防小嘉出錯，還將「輸入刷卡單序號、確認金額、按OK」提示卡，貼在收銀機上供她參考。
蕭百珍提到，支持與放手是庇護工場的核心精神，用時間支持他們紮實訓練，就得放手讓他們自己來，小嘉在最初幾年，因信心不足、學習並不穩定，有一次客人預訂40杯果汁，儘管已事前告知，誰知當天小嘉看到客人來取餐瞬間，仍慌張到無法思考，觸發身體平衡失調、一直晃動，讓大伙嚇壞了。
有了這次狀況，就服員連結多項資源予以輔導，包括自立倡議課程，讓小嘉擔任團體小幫手建立信心與做事能力；在職講座引導情緒管理及兩性教育，還有麻吉家族協助她拓展人際關係，假日還安排她到社區當志工，了解自己受人幫助外，也有能力付出幫助別人。當「瑪利MAMA．樂咖啡」品牌創立時，更被推薦成為第一位學習手沖咖啡者，小嘉勇敢接受挑戰，在沖煮咖啡的「悶」與「蒸」淬鍊中，練就一手好功夫。
一直陪伴小嘉學習成長的蕭百珍說，小嘉進步看得到！多年來，她已從前場服務、使用收銀機、接訂單及遞送餐點到能夠主動拿起話筒，打電話給老顧客行銷麵包，有一次某國中下訂100杯布丁，臨時要增加到300杯，小嘉神情不變的接單，並安排應變流程。蕭百珍表示，今非昔比的就業態度，都展現小嘉勇於跨出自己的框架，如今轉銜快樂襪子店，成為獨當一面的咖啡職人，由她手沖的香醇咖啡，都彷彿另有一股自信好滋味。
勞工局說明，快樂襪子店是社會企業，主要提供身心障礙者工作機會，透過融合式環境提升身障者社會適應，小嘉是第1位聘用之員工，雖然負責的事很多，小嘉不嫌苦、天天樂在其中；尤其襪子店接受學校參訪，小嘉懂得變通，接待大小朋友的導覽方式、用語大不同，頻獲好評。一路走來，小嘉的蛻變讓當大公司老闆的爸爸，在分享會中談起，也不禁動容落淚說「小公主長大了！」