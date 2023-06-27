外型動感、尺碼更緊湊 全新第二代 C-HR 正式登場

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Toyota 正式發表全新第二代 C-HR。首先在外型上，第二代 C-HR 仍訴求跑車化的質感，而整體車身風格更主打運動時尚感，尺碼也更加的緊湊，其車身長為 4,360mm、寬 1,830mm、高 1,558mm (或 1,564mm)，軸距則有 2,640mm 的表現。外型上採用與Prius 相似的全新家族式設計語言，全新的 ㄈ 字前大燈配合前保桿的線條帶來更強勁的立體視覺感受，同時取消了傳統的水箱護罩設計，將氣壩整合於車頭正中央，搭配內部蜂巢狀的設計營造出強烈的運動感受。車身側面同樣透過銳利的線條構成，C 柱輪廓相當流線，而車身更採用雙色進一步提升辨識度，車門把手則採用整合於車門的隱藏設計，並搭載 20 吋輪圈。
車尾由三道導光條構成的貫穿式尾燈組，辨識度極高，而廠徽名稱及車名也都嵌入於正中央，透過底部的燈組強調本車的身分。
C-HR GR Sport進到車內，新一代 C-HR有著嶄新的設計風格，中控台上方搭載雙 12.3 吋液晶螢幕，三幅式方向盤採用真皮包覆，GR Sport 車型還擁有 GR 徽飾點綴。
動力方面，新一代 C-HR 將提供混合、插電式混合以及純電動車型提供消費者選擇。其中 PHEV 插電混合動力車型將搭載 2.0L引擎搭配電動馬達的組合，綜效輸出可達 223 匹最大馬力，不過僅有前驅版本可選，0-100km/h 加速表現為 7.4秒，電池容量 13.6kWh，純電續航里程可達 66km。混合動力則將提供 1.8L以及2.0L兩種選擇，1.8L混合動力系統綜效輸出為 140匹，0-100km/h 加速 9.9 秒，2.0L動力則有 198匹綜效輸出，前驅車型 0-100km/h加速為 8.1秒，四驅車刑責為7.9秒。