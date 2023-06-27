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性能旅行車再度回歸 BMW 預告新一代 M5 Touring 即將登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

新一代 BMW M5 確認將推出旅行車版本，近日 BMW 官方透過預告影片揭露了新車的造型輪廓，預計將於年底前亮相，2024 年率先於歐洲市場上市。

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BMW 官方預告新一代 M5 Touring 即將回歸市場。
BMW 原廠表示 M5 Touring 將提供“毫不妥協的長途舒適性和令人印象深刻的寬敞空間”，同時指出將搭載電氣化動力系統，而動力來源將與 BMW XM 相當有淵源，後者搭載了4.4 升雙渦輪增壓 V8引擎，搭配電動馬達和 29.5kWh電池模組，不過 M5 的輸出目前還尚未有確切的消息。

BMW M5 Touring 目前已經展開實際道路測試，包含了德國慕尼黑周邊的公用道路、 M GmbH 部門附近的公路以及紐柏林賽道上進行。從目前外媒捕捉到的測試車以及官方最新的預告，可以看出新款 M5 Touring在車頭部分其前保桿兩側加入了三角形通風口設計，中央氣壩兩側亦有線條較為豐富的梯形結構，還是還有一對矩形開口，而家族化的雙腎型水箱罩採用半封閉的造型，不過預期最終的量產版將會採用全通風口的樣式。

M5 Touring 的車尾同樣維持雙邊四出排氣尾管的設計，同時透過加長的車頂和掀背設計將提供後艙更多的空間來承載物品。

內裝佈局上目前尚未揭曉，但應會大量沿用標準 5 系列的設計，提供 12.3 吋數位儀表板和 14.9 多媒體觸控螢幕，同時換上 M 款車型具有的碳纖維跑車座椅以及 M 款車型獨有的性能化配置。

BMW 於 1992 年首度推出 E34 M5 Touring、並於 2007 年推出 E60 世代 (E61) 的 V10 動力車型，而即將問世的全新 M5 Touring 則是第三次與世人會面。

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