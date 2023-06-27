軸距不變、車身再加長 第二代 Škoda Kodiaq 實車首度公開 !

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第二代 Kodiaq 實車樣貌首度揭露。首先在外觀方面，第二代 Kodiaq 整體輪廓與現行款相仿，不過在細節上則有完全不同的設計。其在車頭部分加入全新的水箱護罩設計，分離式頭燈採用全新的矩陣式LED燈組，整體佈局較現行款更有科技感。同時全新樣式的前保桿於兩側整合了狹長的通風口設計，中央的氣壩則採用蜂巢狀設計。車側部分原廠指出其軸距維持 2,791mm 的表現，但是車身長度從現行款的 4,701mm增長到 4,758mm。隨著車身尺碼的改變，D 柱也更加傾斜。
車尾部分，新一代Kodiaq 的線條更富有層次感，無論是尾燈還是線條的處理，更加注重水平線條的堆疊。後行李廂方面，在五人座狀態下能提供 910 公升的空間，相較舊款提升了 75 公升，而在七人座狀態則可以在 340 至 845公升之間運用。
車內佈局方面，將會採用 10.25 吋全液晶儀表、12.9 吋觸控螢幕以及抬頭顯示器，並會提供手機遠端控制、高級駕駛輔助系統（含自動起步/停止功能的主動式巡航控制等）。此外，座椅將會提供織布座以或者皮質包覆，並有三區獨立恆溫空調，而官方也表示，第三排座椅的腿部空間亦比現行款增加了 15mm，預期能提供更優異的乘坐品質。
動力系統部分，純燃油車行將會搭載 1.5T 和 2.0T 兩款汽油引擎，最大輸出分別為 150匹馬力和 204匹馬力，其中 2.0T動力搭配四輪驅動車型。而插電式混動力車型則採用 1.5T 引擎搭配電動馬達的組合，綜效輸出為204匹馬力，電池容量達 25.7kWh，純電續航里程約為 100 公里。