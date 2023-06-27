外型動感、尺碼更緊湊 全新第二代 C-HR 正式登場

開放預售接單 / 展間今年第四季開幕　INEOS Grenadier 正式進軍臺灣市場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

永三國際今日 (6/27) 宣佈正式成為 INEOS Grenadier 品牌臺灣地區銷售與服務總代理，將導入五人座 Station Wagon 車型，即日起開放預售接單，目前該車於國外官網上的建議售價為 58,030 英鎊 (約合新臺幣 229 萬元) 起。同時也表示將在臺北及臺中成立 INEOS 展示暨服務中心，預計於 2023 年第四季正式開幕，提供車輛銷售、試駕、交付及維修保養等服務。

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INEOS Grenadier
INEOS Grenadier
Grenadier 設計靈感近似 Land Rover Defender，造型方正且陽剛，以功能性為最高原則，車身尺碼長寬高分別是 4,927x1,930x2,033 (mm)，軸距則為 2,922mm，車頭及車尾均配置圓形燈具，搭配車頭中央輔助燈，前擋泥板具備乘坐機能，車頂可直接安裝行李架及橫桿，也在車頂一及後門設計外部供電插座。

INEOS Grenadier
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INEOS Grenadier
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車內 Grenadier 以耐磨、防滑、防污及防水為原則來設計，A 柱及儀錶台配備大型把手，車內設有多處置物空間，其中後座下方為乾燥儲物箱，中控台的儲物箱還可上鎖，所有車門均設置 1 公升容量的置杯座，座艙按鈕間距刻意加大，便於在行駛或配戴手套時操作，車內還配備 12.3 吋螢幕，原廠表示即便手沾有水或被泥土覆蓋也可觸控使用，還支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結。方向盤具備 12 點鐘方向指示，車頂可選配拆卸暨傾斜式玻璃窗，座椅由 Recaro 製作並可選配雙前座電熱功能。

INEOS Grenadier
INEOS Grenadier
INEOS Grenadier
INEOS Grenadier
動力配置方面，Grenadier 採用 BMW 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓引擎，提供 B58 汽油 (最大馬力 285ps 峰值扭力 450Nm) 或 B57 柴油 (最大馬力 249ps 峰值扭力 550Nm)，搭配 ZF 八速自排變速箱及恆時四輪驅動，也具備兩段式 (Hi/Lo) 加力箱。另外對應電動化趨勢，INEOS Automotive 也正著手開發 FECV 氫燃料的車型。

INEOS Grenadier
INEOS Grenadier
來自英國化學的企業 INEOS Automotive 於 2019 年宣布將生產復古越野車 Grenadier 並在經歷供應鏈中斷的影響延遲生產計畫後，終於在 2022 年 10 月表示開始其量產。而公司也積極佈局全球，目前已於全球成立超過 200 個銷售及服務據點，而藉著與永三國際合作，相信可以在臺灣豪華越野車市場再添新機。有關 INEOS Grenadier 確切上市資訊，本站將會持續追蹤，提供讀者第一手消息。

INEOS Grenadier
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