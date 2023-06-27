國內第三季正式登場！　東風本田 CR-V 實拍預賞

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東風本田 CR-V e:HEV，當地建議售價為 19,99 萬人民幣 (約合新臺幣85.9 萬元) 起。新款第六代 CR-V 外觀方面已經相當熟悉，其整體尺碼較過往再進一步放大，同時車頭換上更加銳利的 LED 頭燈組，並且進一步增大水箱罩面積與氣壩設計，保桿兩側選用 L 形線條點綴，整體設計風格與現行新款的 HR-V 相當類似。車身尺寸方面，長寬高分別為 4,703mm x 1,866mm x 1,680mm，軸距為 2,701mm。CR-V e:PHEV 同樣擁有網格造型的多邊型水箱護罩，並取消了週邊的鍍鉻飾條，不過最大的亮點在於中央的廠徽加入了藍色元素來表明本車的油電身分，同時頭燈及尾燈也改採燻黑色處理，而左前葉子板上也多出充電孔蓋，後視鏡外蓋為黑色烤漆，並配備黑色 19 吋輪圈，整體的運動氛圍較為濃厚。車尾部分，後保桿下方無論是汽油或插電油電車型均維持雙邊單出的尾飾管設計，但 e:PHEV 實際上採用的是單邊單出隱藏尾管，而 1.5 TURBO 則是雙邊單出的佈局。
東風本田 CR-V e:PHEV，當地建議售價為 22.59 萬人民幣 (約合新臺幣97.1 萬元) 起。內裝方面，中控台採用了與現行 Civic、HR-V 相似的中控台造型，以簡約的水平線條鋪陳，中央採用蜂巢狀造型空調出風口，空調介面同樣保留三顆實體旋鈕，下方則提供 USB 插槽與置物槽、無線充電板等機能，而排檔座也依然保留懸浮的設計。車內也運用觸感更高級的材質來鋪陳，加上後座腿部進一步增大，乘坐於內對比以往也會更加的舒適。同時配有 10.1 吋全液晶儀表與 Honda CONNECT 3.0 智導互聯系統。
中控台採用了與現行 Civic、HR-V 相似的中控台造型，以簡約的水平線條鋪陳。
中央採用蜂巢狀造型空調出風口，空調介面同樣保留三顆實體旋鈕，下方則提供 USB 插槽與置物槽、無線充電板等機能。
後座腿部進一步增大，乘坐於內對比以往也會更加的舒適。
車內也運用觸感更高級的材質來鋪陳。
第二排座椅靠背角度可以調節。增加機能性。動力上，CR-V e:HEV 油電混合動力車型採用 2.0 升第四代雙電動馬達系統，綜效輸出可達到 207 匹、峰值扭力為 335 牛頓米。CR-V e:PHEV 則搭載2.0L自然進氣四缸引擎搭配電動馬達所構成的插電式混合動力系統，其中引擎最大輸出達到 110kW、183Nm，電動馬達的峰值輸出則為 135kW、335Nm，同時搭載來自寧德時代的三元鋰電池，並搭配 CVT 無段變速系統，具備 EV Drive、Hybrid Drive、Engine Drive 三種駕駛模式，可根據路況自主調整能源切換，官方公佈的綜合油耗最低表現為 1.61L/100km。
第六代 Honda CR-V 發表後已陸續在北美、歐洲及中國大陸市場推出，後續將其他海外市場也將跟進，並且也將在今年於國內市場正式發表，本站也將持續追蹤，並提供更多相關詳細資訊及報導。