外型動感、尺碼更緊湊 全新第二代 C-HR 正式登場

顛覆傳統刻板印象　Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance 試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Hyundai 於 2020 年發表 IONIQ 電動車子品牌，規劃 4 年內推出 3 款掛上 IONIQ 品牌之名的電動車。國外原廠於 2022 年 7 月正式發表 Ioniq 6，其與 Ioniq 5 定位不同，為傳統 Sedan 四門房車，主要對手自然瞄準 Tesla Model 3 等勁敵。總代理南陽實業今年 (2023) 3月 7 日舉辦「Hyundai Ioniq 6 上市發表會」，採取 EV400 (169.9 萬元起)、EV600 (199.9 萬元起) 以及 EV600 Performance (219.9 萬元起) 等三種等級編成販售。

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Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
本次試駕的是 Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance，建議售價為新臺幣 219.9 萬元起。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
Hyundai Ioniq 6 的車身尺碼為 4,855 × 1,880 × 1,495 mm，軸距則來到2,950 mm。做為一輛四門房車，整體設計承襲自 2020 年問世的 Prophecy 概念車，擁有相當流線的 Electrified Streamliner 轎跑造型，車門把手則採隱藏式設計，造就近乎極限的 0.21cd 風阻表現。前方配有全新設計的品牌廠徽和 IFS 智慧動態頭燈照明系統，前保險桿導入 AAF 智慧型進氣啟閉系統，輪拱側面具氣簾進氣口，車尾裝有大尺寸的擾流尾翼和貫穿式 LED 尾燈，足踏 18 至 20 吋低風阻造型鋁圈。烤漆提供「靜謐金」、「曜石黑」、「極地白」、「闇夜灰」四種車色選擇。

Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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以「Electrified Streamliner」極簡圓弧曲線設計，擁有 0.21cd 風阻表現。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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首次導入 IFS 智慧動態頭燈照明系統，自動偵測周圍車輛並迅速變更燈型調節照明，提升行車的安全性同時保有清晰的行車視野。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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前保桿 AAF 智慧型進氣啟閉系統、垂直進氣簾引導動態氣流。
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Hyundai Ioniq 6 的車身尺碼為 4,855×1,880×1,495mm，軸距則來到 2,950 mm。流線的側面不時令人聯想到 1955 年問世的 Citroën DS。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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車門把手則採隱藏式設計。
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EV600 Performance 標配有 20 吋切削低風阻輪圈。
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側裙經過雙色處理，凸顯質感。
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車頂配有半透明式鯊魚天線。
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高識別的「 Parametric Pixels 」參數化設計元素大量應用。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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內裝方面，Hyundai Ioniq 6 車室以人為本概念貫穿，形成如同繭一般的駕駛/乘坐空間，同時採用永續皮革、回收塗料、PET 織料作為鋪陳 (EV600 以上等級可加價 2 萬選配米白色內裝)，前排配置全傾倒電動座椅 (附加熱 / 通風功能)，Column Rotary 旋鈕式電傳排檔桿位於雙輻多功能方向盤後方，中船下方擁有龐大置物空間。配備方面，具備雙 12.3 吋數位儀表、Bose 高階音響系統、64 色雙色沉浸氣氛燈 (附車速連動) 等。

Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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科技先進的車室氛圍感。
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方向盤採兩輻式設計，左方控制駕駛輔助，右方可控制多媒體系統，後方還有動能回收系統力道控制撥片。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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具備雙 12.3 吋數位座艙儀表，整體操控起來十分順暢，但可惜沒有中文化。
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抬頭顯示器為選配，方便駕駛掌握行車資訊。
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電子手煞車、充電口開關、電動尾門以及後視鏡調整皆整合在駕駛左側面板上。
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Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統。
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搭配 64 色雙色沉浸氣氛燈 (附車速連動)，使得整體車室質感十分優異。
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配備 Bose 高階音響系統，搭配 VSS 虛擬引擎音效。
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可連接 Apple CarPlay 和 Android Auto。
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電熱通風座椅以及電熱方向盤可透過中央螢幕啟閉。
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配備雙區恆溫空調系統。
配有手機無線充電盤，旁邊還有一個 Type-A 充電口。
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車門電動窗升降鍵、門鎖、Auto Hold 皆整合於中船位置。
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中央扶手下方設有兩組 Type-C 充電口和不淺的置物空間。
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天橋式中控台則提供額外的專屬空間，對應生活中的各種收納需求。
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電動天窗為選配。
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金屬踏板上擁有 + 以及 - 的符號，相當逗趣。
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Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
採用永續皮革、回收塗料、PET 織料作為鋪陳，前排配置電動調整座椅 (附加熱 / 通風功能)，同時還具有一鍵傾倒功能，讓乘客能盡可能放鬆。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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副駕駛座椅背上具有操控鍵，讓駕駛可輕易調整。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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Ioniq 6 在車內設計多處機能空間，包含門板上採用 Button-less 漸層式門板，加大置物空間且使用上更加便利。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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車室內受惠於 E-GMP 電動車模組化底盤，Ioniq 6 軸距長達 2,950mm，短前後懸設計將空間最大限度保留給乘座，頭部空間因車體造型稍微受限。
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前後門檻上皆貼有黑色車型字樣飾板。
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後排底板採全果嶺平整設計，對於第三位乘客來說，舒適性大大加分。
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後排享有冷氣出風口以及兩組 Type-C 充電口。
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後座電熱功能整合於門板上。
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即便其斜背設計，Ioniq 6 尾廂採傳統方式開啟，雖然開口較小，但設有 6/4 分離傾倒，機能性提升不少。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
障板下方具有不小的置物空間，可囤放隨車工具和充電線。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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標配有 Smart Trunk 感應式電動尾門。
安全科技方面，Ioniq 6 標配 HYUNDAI SmartSense 主動安全輔助系統，包含達 Level2 半自動駕駛輔助等級的 SCC 智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、FCA 前方主動煞停輔助系統 (含行人偵測、FCA-JX 路口偵測)，以及RCCA 後方交通防撞輔助系統、BCA/BSD 盲區碰撞避免輔助、HBA 智慧型遠近光燈調節系統，以及 EV600 以上標配的 BVM 盲區影像輔助系統、SVM 環景影響輔助系統、SEA 安全下車輔助以及首次導入 RSPA 2.0 智能遙控停車輔助系統，透過超聲波雷達以及全方位攝影機識別停車線停車，斜線車位也能自控進出。

Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
標配 HYUNDAI SmartSense 主動安全輔助系統。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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EV600 以上標配的 BVM 盲區影像輔助系統，畫質清晰順暢。
動力方面，套用高效能 E-GMP 模組化平台及電池電能管理技術，並劃分為電池容量 53kWh 的 EV400，最大馬力 149ps、最大扭力35.6kgm 以及電池容量 77.4kWh 的 EV600 與頂規 EV600 Performance，最大馬力分別為 225ps、321ps，最大扭力分別為 35.6kgm、61.9kgm，全車系適用廣泛 SAE J1772 及 CCS Combo1 充電規格以及支援最高 800V 電壓/相容 350kW 超高速充電設備。

Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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因是四輪傳動版本，故前方行李箱大小稍微受限。
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藉由方向盤左方的 Drive Mode 按鍵，可切換為 Eco、Normal、Sport 駕駛模式。
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藉由方向盤上的撥片來控制動能回充系統力道強弱。
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全車系適用廣泛 SAE J1772 及 CCS Combo1 充電規格以及支援最高 800V 電壓/相容 350kW 超高速充電設備。
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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V2L ( Vehicle To Load )外接供電功能，具備雙向電力供應能力，隨時隨地提供電能補充，滿足各式各樣的用電需求。
開著 Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance 上路，排入 D 檔鬆開煞車便感受到近似燃油自排車型的蠕行效果，踩下油門加速的反應符合對電動車即時輸出的期待，且雙馬達的輸出力道豐沛，轉瞬之間即達到所需車速，性能表現對日常使用綽綽有餘，整體座艙的靜謐性在水準之內，還具有模擬聲浪來營造熱血駕馭氛圍。受惠於煞車動能回收系統，在不同模式間的調性差異明顯，無論是需要長時間滑行，或是消費者喜愛的 i-Pedal 功能均能實現。憑藉電池置於車身中央的低重心優勢，車身在彎中的側傾抑制以及路面反饋表現都具有不錯的表現，避震器整體偏向舒適，但保有足夠路面資訊，加上前麥花臣、後 5 連桿底盤設計，紮實的回饋在都會區穿梭也游刃有餘。

Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
在現今電動車市場中，Hyundai Ioniq 6 可說是相當獨特的存在，而其最大對手就是市場龍頭 Tesla Model 3，就設計、配備和質感來說，Ioniq 6 都具有強大的產品競爭力，三月初國內上市短短 31 分鐘即 300 台配額線上訂購完售，經南陽實業積極向原整爭取新車數量後，更將年度配額提升至 500 台，期望下半年起陸續交車滿足消費者。

Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance
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