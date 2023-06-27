顛覆傳統刻板印象　Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance 試駕

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本次試駕的是 Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance，建議售價為新臺幣 219.9 萬元起。Hyundai Ioniq 6 的車身尺碼為 4,855 × 1,880 × 1,495 mm，軸距則來到2,950 mm。做為一輛四門房車，整體設計承襲自 2020 年問世的 Prophecy 概念車，擁有相當流線的 Electrified Streamliner 轎跑造型，車門把手則採隱藏式設計，造就近乎極限的 0.21cd 風阻表現。前方配有全新設計的品牌廠徽和 IFS 智慧動態頭燈照明系統，前保險桿導入 AAF 智慧型進氣啟閉系統，輪拱側面具氣簾進氣口，車尾裝有大尺寸的擾流尾翼和貫穿式 LED 尾燈，足踏 18 至 20 吋低風阻造型鋁圈。烤漆提供「靜謐金」、「曜石黑」、「極地白」、「闇夜灰」四種車色選擇。
以「Electrified Streamliner」極簡圓弧曲線設計，擁有 0.21cd 風阻表現。
首次導入 IFS 智慧動態頭燈照明系統，自動偵測周圍車輛並迅速變更燈型調節照明，提升行車的安全性同時保有清晰的行車視野。
前保桿 AAF 智慧型進氣啟閉系統、垂直進氣簾引導動態氣流。
Hyundai Ioniq 6 的車身尺碼為 4,855×1,880×1,495mm，軸距則來到 2,950 mm。流線的側面不時令人聯想到 1955 年問世的 Citroën DS。
車門把手則採隱藏式設計。
EV600 Performance 標配有 20 吋切削低風阻輪圈。
側裙經過雙色處理，凸顯質感。
車頂配有半透明式鯊魚天線。
高識別的「 Parametric Pixels 」參數化設計元素大量應用。內裝方面，Hyundai Ioniq 6 車室以人為本概念貫穿，形成如同繭一般的駕駛/乘坐空間，同時採用永續皮革、回收塗料、PET 織料作為鋪陳 (EV600 以上等級可加價 2 萬選配米白色內裝)，前排配置全傾倒電動座椅 (附加熱 / 通風功能)，Column Rotary 旋鈕式電傳排檔桿位於雙輻多功能方向盤後方，中船下方擁有龐大置物空間。配備方面，具備雙 12.3 吋數位儀表、Bose 高階音響系統、64 色雙色沉浸氣氛燈 (附車速連動) 等。
科技先進的車室氛圍感。
方向盤採兩輻式設計，左方控制駕駛輔助，右方可控制多媒體系統，後方還有動能回收系統力道控制撥片。
具備雙 12.3 吋數位座艙儀表，整體操控起來十分順暢，但可惜沒有中文化。
抬頭顯示器為選配，方便駕駛掌握行車資訊。
電子手煞車、充電口開關、電動尾門以及後視鏡調整皆整合在駕駛左側面板上。
Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統。
搭配 64 色雙色沉浸氣氛燈 (附車速連動)，使得整體車室質感十分優異。
配備 Bose 高階音響系統，搭配 VSS 虛擬引擎音效。
可連接 Apple CarPlay 和 Android Auto。
電熱通風座椅以及電熱方向盤可透過中央螢幕啟閉。
配備雙區恆溫空調系統。
配有手機無線充電盤，旁邊還有一個 Type-A 充電口。
車門電動窗升降鍵、門鎖、Auto Hold 皆整合於中船位置。
中央扶手下方設有兩組 Type-C 充電口和不淺的置物空間。
天橋式中控台則提供額外的專屬空間，對應生活中的各種收納需求。
電動天窗為選配。
金屬踏板上擁有 + 以及 - 的符號，相當逗趣。
採用永續皮革、回收塗料、PET 織料作為鋪陳，前排配置電動調整座椅 (附加熱 / 通風功能)，同時還具有一鍵傾倒功能，讓乘客能盡可能放鬆。
副駕駛座椅背上具有操控鍵，讓駕駛可輕易調整。
Ioniq 6 在車內設計多處機能空間，包含門板上採用 Button-less 漸層式門板，加大置物空間且使用上更加便利。
車室內受惠於 E-GMP 電動車模組化底盤，Ioniq 6 軸距長達 2,950mm，短前後懸設計將空間最大限度保留給乘座，頭部空間因車體造型稍微受限。
前後門檻上皆貼有黑色車型字樣飾板。
後排底板採全果嶺平整設計，對於第三位乘客來說，舒適性大大加分。
後排享有冷氣出風口以及兩組 Type-C 充電口。
後座電熱功能整合於門板上。
即便其斜背設計，Ioniq 6 尾廂採傳統方式開啟，雖然開口較小，但設有 6/4 分離傾倒，機能性提升不少。
障板下方具有不小的置物空間，可囤放隨車工具和充電線。
標配有 Smart Trunk 感應式電動尾門。安全科技方面，Ioniq 6 標配 HYUNDAI SmartSense 主動安全輔助系統，包含達 Level2 半自動駕駛輔助等級的 SCC 智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、FCA 前方主動煞停輔助系統 (含行人偵測、FCA-JX 路口偵測)，以及RCCA 後方交通防撞輔助系統、BCA/BSD 盲區碰撞避免輔助、HBA 智慧型遠近光燈調節系統，以及 EV600 以上標配的 BVM 盲區影像輔助系統、SVM 環景影響輔助系統、SEA 安全下車輔助以及首次導入 RSPA 2.0 智能遙控停車輔助系統，透過超聲波雷達以及全方位攝影機識別停車線停車，斜線車位也能自控進出。
標配 HYUNDAI SmartSense 主動安全輔助系統。
EV600 以上標配的 BVM 盲區影像輔助系統，畫質清晰順暢。動力方面，套用高效能 E-GMP 模組化平台及電池電能管理技術，並劃分為電池容量 53kWh 的 EV400，最大馬力 149ps、最大扭力35.6kgm 以及電池容量 77.4kWh 的 EV600 與頂規 EV600 Performance，最大馬力分別為 225ps、321ps，最大扭力分別為 35.6kgm、61.9kgm，全車系適用廣泛 SAE J1772 及 CCS Combo1 充電規格以及支援最高 800V 電壓/相容 350kW 超高速充電設備。
因是四輪傳動版本，故前方行李箱大小稍微受限。
藉由方向盤左方的 Drive Mode 按鍵，可切換為 Eco、Normal、Sport 駕駛模式。
藉由方向盤上的撥片來控制動能回充系統力道強弱。
全車系適用廣泛 SAE J1772 及 CCS Combo1 充電規格以及支援最高 800V 電壓/相容 350kW 超高速充電設備。
V2L ( Vehicle To Load )外接供電功能，具備雙向電力供應能力，隨時隨地提供電能補充，滿足各式各樣的用電需求。開著 Hyundai Ioniq 6 EV600 Performance 上路，排入 D 檔鬆開煞車便感受到近似燃油自排車型的蠕行效果，踩下油門加速的反應符合對電動車即時輸出的期待，且雙馬達的輸出力道豐沛，轉瞬之間即達到所需車速，性能表現對日常使用綽綽有餘，整體座艙的靜謐性在水準之內，還具有模擬聲浪來營造熱血駕馭氛圍。受惠於煞車動能回收系統，在不同模式間的調性差異明顯，無論是需要長時間滑行，或是消費者喜愛的 i-Pedal 功能均能實現。憑藉電池置於車身中央的低重心優勢，車身在彎中的側傾抑制以及路面反饋表現都具有不錯的表現，避震器整體偏向舒適，但保有足夠路面資訊，加上前麥花臣、後 5 連桿底盤設計，紮實的回饋在都會區穿梭也游刃有餘。
在現今電動車市場中，Hyundai Ioniq 6 可說是相當獨特的存在，而其最大對手就是市場龍頭 Tesla Model 3，就設計、配備和質感來說，Ioniq 6 都具有強大的產品競爭力，三月初國內上市短短 31 分鐘即 300 台配額線上訂購完售，經南陽實業積極向原整爭取新車數量後，更將年度配額提升至 500 台，期望下半年起陸續交車滿足消費者。