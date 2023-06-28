維持三款車型編成 2024 Lotus Eletre 開放英國等歐洲市場訂購

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國跑車廠 Lotus 宣布 2024 年式 Eletre 正式在英國及歐洲等市場接受預訂。Lotus Eletre 車系編成分為 Eletre、Eletre S 及 Eletre R 共 3 款，外型上由設計師 Ben Payne 勾勒出短前後懸搭配長軸距及座艙前移的基礎造型，車身線條結合跑車的流線與 SUV 車款的高腰現，並承襲 Evija 及 Emira 兩款跑車的空氣力學設計，車頭採用分離式燈具，車側配置整合左右各 3 具攝影機的數位後視鏡，前後門均擁有隱藏式門把，輪圈可選擇 20 吋、22 吋或 23 吋，配上十活塞陶瓷煞車卡鉗，車尾具備分離式尾翼，加上與通風口相連的橫貫式 LED 導光燈組。尺碼部分，Eletre 的車身長寬高分別是 5,103x2,231x1,630 (mm)，軸距則為 3,019mm，若選配數位車外後視鏡的車寬則為 2,135mm。
Eletre 提供 4 人座或 5 人座選項，座艙具有駕駛導向的設計風格，前座以 15.1 吋 QLED 觸控面板成為視覺重心，搭配後方左右各一的資訊顯示面板，駕駛人還享有 AR 擴增實境抬頭顯示器，方向盤為帶有 12 點鐘方向指示的四幅式樣，中央鞍座保留部分實體按鈕，也設有置杯座，車頂配備固定式全景天窗，音響標準搭載 15 支揚聲器 1,380W KEF Premium，消費者可選配為 23 支揚聲器 2,160W KEF Reference，支援 Uni-Q 及 3D 功能。為了達到永續發展，Eletre 除了保留跑車常見的碳纖維飾板外，更選用 Kvadrat 出品的人造纖維製作內裝，加上羊毛混紡來製造座椅。
動力配置方面，Eletre 是基於 Electric Premium Architecture (EPA) 模組化平台打造，採用 800V 架構，在前後軸各配置一具電動馬達驅動，Eletre 及 Eletre S 擁有 603hp 最大馬力及 710Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.5 秒完成，極速為 258km/h，而 Eletre R 則擁有 905hp 最大馬力及 985Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 2.95 秒完成，極速為 265km/h。
Eletre (意為 coming to life) 的命名依循 Lotus 歷來以 E 字母作為開頭的傳統，整體設計由位於英國 Warwickshire 的 Lotus Tech Creative Centre (LTCC) 主導，電動車管理系統由位於瑞典 Gothenburg 的工程團隊負責，零件整合及耐久性測試則由位於德國 Raunheim 的 Lotus Tech Innovation Centre (LTIC) 操刀，最終在交由中國大陸武漢的全新工廠來生產。