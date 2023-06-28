2.0 升渦輪動力 ! BMW X1 M35i xDrive 登場

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BMW 宣布推出全新 X1 M35i xDrive 性能車型。X1 M35i 同樣是由 M 部門所打造的車型，外型上搭載了 M Performance 專屬套件，包含 M 款空力套件、M 款煞車套件、M 字樣車側銘牌、亮黑色水箱護罩、亮黑色後視鏡蓋、亮黑色前保桿下氣壩飾條等，同時原廠也提供 M 款複合剎車卡鉗選配，換上前 15.2 吋碟盤以及四活塞卡鉗，後方則升級 13 吋碟盤搭配單活塞浮動卡鉗。除了提升制動力之外，還減少了簧下重量，而卡鉗則可客製化客話塗裝，並 M 的標誌。
車尾部分同樣換上 M 款後保桿以及四出排氣尾管，再加上亮黑色飾條點綴。輪圈則是標準搭載 19 吋和失壓續跑胎，同時原廠亦有更大的 20 吋胎圈供車主選擇。
車內方面在黑色座艙的基礎下，搭載了 M Performance 專屬套件，包括 M 款雙前座跑車座椅含駕駛座記憶功能、 M 款多功能真皮方向盤含換檔撥片、黑色車內頂篷、 M 款駕駛休息踏板、M 字樣前車門門檻及 M 款縫線安全帶等。
動力輸出表現上，X1 M35i xDrive 同樣搭載 2.0 升渦輪增壓直列四缸引擎，可於 5,750 至 6,500 rpm 之間產生 312匹最大馬力，295lb-ft (40.1kgm) 的峰值扭力則可在 2,000 至 4,500 rpm 產生，0-100km/h 加速僅需 5.2 秒，最高極速可達到 250km/h左右。X1 M35i xDrive 將在德國 BMW Group Plant Regensburg 工廠量產，預計 10 月率先於北美市場推出。