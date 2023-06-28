巴西市場新星? Ram Rampage 於 28 分鐘內首批配額即完售

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Ram 針對南美洲開發的全新皮卡 Rampage 在開放接單後於 28 分鐘內首批配額悉數銷售完畢。全新 Rampage，提供了 Laramie、Rebel 和 R/T 三個車型等級，其中 Laramie 車型配備了大量的鍍鉻和與車身同色的塑膠材質包覆，強調運動感的 R/T 車型則選擇更酷炫的黑色套件和引擎蓋條紋彩繪；強調冒險越野精神的 Rebel 則在保險桿、輪拱等處採用黑色防刮材質，並擁有專屬的水箱護罩設計。而所有汽油車型均有雙排氣尾管，展現更濃厚的性能氣息。
車內搭載全新的 10.3 吋數位儀錶板與 12.3 吋觸控螢幕，支援無線 Android Auto 和 Apple CarPlay，而雙區恆溫空調介面仍有獨立的實體控制鍵，其餘配備還包含了無線充電、六組 USB 插口和大量儲物格。而在 Rebel 車型當中座椅主色調為黑色，Laramie 車型為棕色，R/T 則採用絨面材質鋪陳，所有車型均配備電動駕駛座椅。另外原廠也提供環艙照明和 10 揚聲器 Harman Kardon 高級音響系統選配。安全表現上，提供七顆安全氣囊和大量 ADAS，包括具有 Stop&Go 功能的主動式巡航控制系統。
動力上，汽油車型採用2.0 升四缸渦輪增壓引擎，可發揮 298 匹最大馬力及 400 牛頓米峰值扭力，柴油車型同樣維持 2.0 升配置，可產生 170 匹最大馬力和 380 牛頓米扭力，悉數搭配 9 速自排變速箱和四輪驅動系統。
Rampage 整車是基於 Small Wide 一體式車身架構打造而成，與同集團的 Jeep Compass 和 Commander 以及 Alfa Romeo Tonale 和 Dodge Hornet等車款為相同的平台，預計將在今年 8 月開始交車。