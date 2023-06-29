限量 1,500 台 Mercedes-Benz G500 V8 Final Edition 登場

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Mercedes-Benz 宣布推出 G500 V8 Final Edition，限量 1,500 台。此次推出的 Mercedes-Benz G500 V8 Final Edition 預計提供 Obsidian Black、Opalith White Magno 和 Olive Magno 三種車色選擇，每款均限量 500 部。而所有車色均會配備” Final Edition” 的徽飾以及備胎蓋上鍍鉻字樣，同時悉數標準搭載 20 吋五幅雙肋式 AMG 輪圈，若是選擇 Olive Magno 的外觀塗裝，則可搭配與車身同色的表面處理，而是其它兩款車色車輪則為黑色。另外在細節上，G500 V8 Final Edition 的車門把手上亦有專屬的浮雕徽飾來進一步表明本車的限量身分。
打開車門，將會有 G 圖形搭配 “Stronger than time”投影字樣照射於地面上，同時在門檻飾條和副駕駛座前方的把手均有“Final Edition”的字樣，鑰匙背面也有同樣的字母點綴。為了進一步添增車內的尊榮感，這次 G500 V8 Final Edition 大量採用皮革包覆，手接觸之處都採用 Nappa 皮質鋪陳，甚至包含了尾門以及電動調整座椅的開關，配備上也增加了俗僧大柏林 (Burmester) 的環繞音響系統、雙色座椅和皮革車頂篷，其中頂篷中央和座椅內部都採用相同的鑽石格縫線點綴而成。
動力表現上，Mercedes-Benz G500 V8 Final Edition 維持 4.0 升雙渦輪增壓 V8引擎的配置，最大馬力可發揮 416 匹、峰值扭力則為 610 牛頓米。Mercedes-Benz 預計今年 9 月至 2024 年 3 月生產最後一批搭載 V8 動力的 G500 車型。