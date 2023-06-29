閃電一分為二，Opel發表新廠徽，宣告2028年轉型電動品牌

近年不少車廠陸續進行廠徽更新動作，當然有一部分原因也是因應轉型電動化朝新紀元邁進，近日Opel也發表新廠徽，同時也宣告品牌轉型電動化時間。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×由於將轉型成電動品牌朝新時代邁進，近年車廠陸續進行廠徽更新動作，近日Opel就發表新廠徽。從所釋出圖片來看Opel新廠徽與過往相比圖形與字體皆保留，不過新的Blitz廠徽則將其一分為二，而整體輪廓也進行瘦身變得更緊緻。Opel也預計將在今年9月的IAA Mobility會進行亮相展演，實際配置在車輛則要到2024年。除了進行廠徽更新動作，Opel也公布品牌策略，首先於今年底會推出15款電動車，2028年則會轉型成電動品牌。Opel發表全新廠徽，並預告2028年轉型電動品牌。×Opel發表全新廠徽，並預告2028年轉型電動品牌。野馬賽車家族再增員 Ford Mustang GT4 比利時亮相限量 1,500 台 Mercedes-Benz G500 V8 Final Edition 登場 【車勢星聞】影音／拉力賽主題電影《我和我的賽車老爸》世界首映，飄移賽車手陳澤耀為戲練開左駕車 Hyundai Ioniq 6 正式到港交車，配額追加 200 台！