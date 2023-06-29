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野馬賽車家族再增員 Ford Mustang GT4 比利時亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

新款 Ford Mustang GT4 近日在比利時24 Hours of Spa 24 小時耐力賽上首次公開亮相，作為 Ford 攻略全球各組別賽車計畫的一部分。此次的 Mustang GT4  在 GT3 推出後不久誕生，其是基於 2024 Mustang Dark Horse 車型為基礎升級而來，將由加拿大 Multimatic公司負責生產。

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Ford 近日在比利時 24 Hours of Spa 24 小時耐力賽上首次公開亮相全新 Mustang GT4 賽車。
首先從外觀上看，Mustang GT4 並不像 Mustang GT3那般狂野，整體看起來更像是經過原廠改裝的量產車型。由於該車經過了 SRO 核准可參加 GT4 組別賽事，因此車身套件有著不同的規範，未來將與 Toyota Supra 和 BMW M4等同級賽車較勁。而為了減輕車身重量，Mustang GT4 的車身鈑件改採天然纖維製成，並換上專屬的空力套件設計，包括車頭下方的下擾流、定風翼和大型固定尾翼等。

在此次官方的展示當中，全新的 Mustang GT4 彩繪塗裝是經由有設計 Mustang GT3 和 SuperVan 4.2 的經驗的 Troy Lee Designs 所操刀，車身上還加入了 Ford Performance 最新的標誌以及 Mustang 最具代表性的徽飾。當然，未來購買該車的車隊也都會有專屬的彩繪搭配。

車內部分同樣經過大幅度輕量化，換上完整的防滾籠、Recaro賽車桶椅、數位儀表板、半幅式賽車方向盤、氣動換檔撥片、賽車踏板以及整合車輛功能的專用中控台。

動力部分則是採用基於 Ford Performance 部門開發的 Coyote V8 引擎，該引擎將在 Ford位於密西根州的 Dearborn 工廠組裝，不過目前官方尚未透露賽車的動力數據表現汽。變速箱部分則是搭配 Holinger 序列式變速箱，同時底盤也加入 Multimatic DSSV 避震系統和 Brembo 剎車系統來對應激烈駕駛。

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