8/1 北美首發亮相 全新世代 Nissan Z Nismo 正式預告

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Nissan 正式宣布新世代 Z Nismo 將在第 36 屆年度 ZCCA Z 汽車大會展出。目前 Nissan 仍尚未釋出全新 Z Nismo 的價格、動力或性能等細節，僅表示將帶來令全球 Nissan Z 車迷感到激動人心的新篇章。憑藉賽道調校的性能、大膽的造型和動感的設計，Z Nismo 預計將成為 Z 車款 50 多年歷史最具代表性的作品之一。
從官方稍早前公開的預告影片當中，可以觀察出 全新 Z Nismo 的細節特徵，其在外觀上擁有專屬的空力套件設計，包含前下擾流、側裙和更具動感的後保險桿都是 Nismo 車型獨有的，且車身下半部亦可以看到紅色元素，也是過往 Nismo 車型的代表性設計之一。
內裝方面則將配有專屬的跑車化座椅、紅色引擎啟閉鍵和 Nismo 刺繡的椅背，同時數位儀錶板的開機畫面也是 Z Nismo 專屬介面。
動力性能上僅可以了解同樣搭載 VR30DDTT 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，而標準車型已有 400 匹最大馬力的強勁性能，因此性能定位更高的 Z Nismo 是否會突破 500 匹大關，想必是許多車迷期待的部分。
2023 ZCON車展將於北美當地時間 7 月 31 日至 8 月 5 日舉辦，而全新的 Nissan Z Nismo 則將在 8 月 1 日首次公開亮相。
Nissan Z 車系自 1969 年問世迄今超過 50 年，發展出 7 個世代，憑藉親民的價格與旗鑑跑車 GT-R 同樣作為品牌相當具有代表性產品，亦是許多 JDM 車迷最喜愛的車款之一。