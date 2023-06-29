AI商戰開外掛！超微緊追輝達　微軟、思科虎視眈眈

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AI晶片戰的蝴蝶效應也吹向世芯，6月9日股東會上，股東追問世芯是否因邁威爾競爭失去AI晶片訂單，世芯表示，正在和客戶開發第3代晶片，不會失去訂單，進一步狀況第3季就會更明朗。
超微推出新平台 挑戰輝達
6月13日，晶片大廠超微也推出新平台挑戰輝達，關鍵之一是其推出的軟體平台ROCm，這個平台採用開放軟體的策略，和開放人工智慧語言平台Pytorch合作，表示採用開放式架構能解放全球開放社群的能力，合作夥伴Hugging face透露，僅過去1週就能產生5000個以上的新AI模型。
超微明顯要用商業模式和輝達拉出差異，因為輝達雖然用力打造軟體平台和開發社群，但因為走的是蘋果路線，不開放關鍵程式碼，還曾引來開放社群攻擊，要求輝達開放部分軟體。而這一次超微推出的新GPU MI 300X，不但記憶體容量高達192GB，電晶體數量更達到1530億個。
超微董事長蘇姿丰拿著這款晶片時，更大力強調，「只要這1顆晶片就足以執行ChatGPT等大語言模型的AI運算」。當黃仁勳主攻資料中心和企業時，蘇姿丰則是和廣大的開發者喊話，要從根本建立超微的AI開發社群。
不只上游晶片大戰打得火熱，在台灣，企業AI服務的競爭也已開打。6月16日，鼎新電腦和台灣微軟合作，利用微軟的Azure OpenAI技術，連結ChatGPT大語言模型，推出新型企業AI服務。
鼎新總裁葉子禎表示，鼎新的角色是提供讓AI結合台灣產業需求的服務，例如，台灣機械業需要邊設計、邊生產、邊調整，如果結合AI，產業可以根據數據隨時調整流程。他舉例，公司可以把過去20年採購的資料倒入AI系統，讓AI學習挑選供應商的規則。葉子禎更預期，企業未來會出現AI虛擬員工，只要任務需要，就可以派出累積不同知識的虛擬員工和真人員工合作，或是更容易地導入外部資源，讓現有流程更具彈性。
微軟起手式 劍指企業市場
微軟的Copilot AI服務很快也將進入台灣，據微軟員工透露，今年9月之後，微軟Copilot AI服務除了可能在個人用的Office 365軟體上現身，還會結合企業用的Dynamics 365服務。微軟總經理卞志祥表示，微軟建立從端到雲的整個生態系，從終端資料的蒐集，儲存、管理、分析，最後提供AI智慧服務，搭建平台後，就需要應用開發者提供服務。由此可以明顯看出，微軟免費提供OPENAI服務只是起手式，廣建合作夥伴，進攻企業市場才是接下來的重點。
6月15日，思科也宣布推出生成式人工智慧服務，例如，幫錯過會議的參與者自動提供會議摘要，甚至自動記錄執行項目和負責人；如果將生成式AI用在客服中心，客服專員還可以在跟客戶討論問題前，得到人工智慧產生的摘要，分析客戶過去反映的問題狀況，等於為每個客服專員配置專屬AI虛擬助手。
更重要的是，AI已開始從生成文字進化為能自動生成影片。最具代表性的是Runway公司所推出的Gen-2開放免費試用，這家公司讓全世界使用者驚豔之處在於，要拍攝一段影片，不再需要架設燈光、聘請演員，有更多的方法可以創造一段影片，你如果打一段文字，「午後陽光照進紐約公寓的片段」或是「用電影視角拍上海外灘」，就會出現這樣的場景。
甚至可以用影片產生影片，例如，你想拍黑人警探走在台北街頭，不需要請黑人演員，只要拍自己在台北街頭演出的畫面，再交給GEN-2處理，就可以把影片中的自己變成黑人警探；同樣的道理，要變猩猩、變歐洲貴族，或是輸入一張照片再創造出一段短片，也都沒有問題。
人工智慧也正在進入終端裝置，英華達總經理何代水透露，他們為谷歌代工的會議系統，「內建谷歌的TPU（張量處理器）」，這項裝置可以學習辨認說話者的聲音，然後過濾其他雜音，甚至能在嘈雜如卡啦OK的環境中運作，他們測試的標準是在5公尺範圍內AI都能準確運作。
智慧錄音筆 翻譯多國語言
今年，一家歐洲大廠更即將推出智慧錄音筆，這種錄音筆不但可以邊錄音邊產生逐字稿，還可以學習辨認說話的人是誰，用AI分辨背景噪音，還可以處理24種不同語言的翻譯。
未來會有愈來愈多終端裝置擁有人工智慧功能，IC設計大廠高通在今年COMPUTEX演講中就指出，「未來你不需要懂AI，AI會懂得你，」高通認為混合終端和雲端的「混合式AI」將成為主流。要讓AI真正流行，使用者會希望在自己擁有的裝置上使用AI功能，高通明年推出的Snapdragon（驍龍）處理器，會先在PC處理器平台上加入可以執行100億參數的人工智慧模型功能，今年2月，高通更宣布，可在其最新Snapdragon 8 gen2手機平台上，可執行Stable Difussion程式，用AI畫出穿著盔甲的貓。
隨著AI影響力逐步擴大，從晶片、設備到服務正在全面升級，一個新的科技世界正在展開。