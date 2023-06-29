展示 D-Max / mu-X 越野能力　菲律賓 Isuzu 試駕體驗活動圓滿結束

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Isuzu D-Max 重新設計的外觀擁有全新的雙色水箱護罩搭配全新的啞光深灰色 18 吋鋁合金輪圈，展車所採用的 Islay Grey 烤漆更呈現出堅固而時尚的氣質。與此同時，被強調為“Premium Family SUV” 的新款 mu-X 則同樣擁有雙色水箱柵搭配全新的 20 吋輪圈，並穿上 Norwegian Blue 塗裝，另外更配備腳踢感應電動尾門，散發出高檔奢華的氣息。
Isuzu D-Max/mu-X 提供 RZ4E 1.9L 柴油引擎以及全新升級的 4JJ3 3.0L 柴油引擎，前者提供 150 PS / 3,500 rpm、350 Nm / 1,800~2,600 rpm 最大輸出；3.0L 車型則擁有 190 PS / 3,600 rpm、450 Nm / 1,600~2,600 rpm 的表現。而兩款動力皆標準搭載 6 速手排，並且提供 6 速自排變速系統作為選配。
國內市場方面，Isuzu 品牌是由台北合眾汽車作為唯一的總代理，2022 年的 5 噸以上日系商用車市占率為 23.9%，比起 2021 年更為提升，十年來在台銷售超過三萬輛。在服務方面，目前已設有東台北、西台北、新北市、中壢、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄 11 處直營的銷售據點，而服務據點數量更來到 42 處，遍佈全國各地。