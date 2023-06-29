美系 7 人座性能休旅　Ford Explorer ST 實拍

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本次實拍車輛為 Ford Explorer ST，由上源汽車貨卡 pick up 新車專賣店引進。外觀方面，Ford Explorer ST 運用黑色元素營造運動化氛圍，包括蜂巢狀水箱罩、車門飾條、窗框、尾門飾條、車牌框、車頂架及後視鏡蓋等皆見到，引擎蓋上的 EXPLORER 字樣也使用黑色處理，足踏 21 吋黑色鋁合金輪圈，煞車卡鉗施以紅色烤漆。
車頭引擎蓋上 EXPLORER 採用燻黑處理，凸顯其運動風格。
頭燈側邊可發現 Explorer 字樣，凸顯其身分。
蜂巢狀水箱罩右下方貼有 ST 銘牌以驗明正身。
Ford Explorer ST 尺碼為 5,050x2,268x1,775mm，軸距為 3,025mm。
車外後視鏡及門把採取燻黑處理。
足踏 21 吋黑色鋁合金輪圈，煞車卡鉗施以紅色烤漆。
充滿競技感的車頂擾流翼。
車尾下方可看到四出排氣尾管以及拖車插槽。
尾燈採 LED 樣式呈現，夜間辨識度極高。內裝及配備方面， Explorer ST 以黑色為主軸，頂蓬也使用黑色增添戰鬥感，搭載 12.3 吋數位儀表板、10.1 吋車載螢幕主機 (Sync3系統)、ST 式樣加熱運動化方向盤、City Silver 車縫線、ST 字樣的真皮透氣座椅、Ford Peformance 迎賓踏板及 ST 地毯等，加上 Class III 拖車套件及行李廂置物管理系統，兼顧日常實用機能。安全防護方面，擁有 Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統，整合 ACC Stop & Go 主動式定速巡航調節系統、LCA (Lane-Centering Assist) 車道導正輔助系統 、 Pre-collision Assist 前向碰撞預警輔助煞停系統、 AEB 輔助煞停系統(附行人/車輛/自行車員偵測) 及 ESA (Evasivesteeing Assist) 閃避轉向輔助系統，加上 Active Park Assist 2.0 自動停車輔助系統及 Reverse Brake Support 倒車煞車輔助系統，構築完善的安全水準。
駕駛前方配有 ST 三輻式多功能方向盤。
12.3 吋數位儀表板畫質清晰，給予駕駛者齊全的行車資訊。
中央配備直立式 10.1 吋車載螢幕主機 (Sync3 系統)。
多媒體、雙區恆溫空調系統等皆可用實體按鍵操作。
下方具有 USB 充電口和置物空間。
採用旋鈕式電傳排檔，下方擁有 Drive Mode 駕駛模式切換旋鈕。
手機無線充電盤位置較為奇異。
鑰匙同樣標有 ST 字樣以證明身分。
本車配有碩大的全景玻璃電動天窗。
副駕駛擁有六向電動調整。
第二排空間寬闊且舒適，對於這類美系 SUV 來說已習以為常。
中央同樣設有附夾緊功能的杯架。
中船下方設有 USB 充電口以及 110V 電源。
上方設有照明燈以及掛勾。
第三排空間表現十分不錯。
兩側皆具有杯架設計。
尾廂右側設有第三排座椅電動調整按鍵，讓使用者可更輕易地上下貨物。動力方面，Explorer ST 採用 EcoBoost 3.0 升 V6 渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 400 匹，峰值扭力 57.4kg-m，搭配 10 速手自排變速箱，極速達到 230km/h ，並具備怠速熄火功能。底盤方面，Explorer ST 為四輪驅動設定，擁有運動化調校懸吊系統。
Ford Explorer 搭載 EcoBoost 3.0 升 V6 渦輪增壓汽油引擎，擁有最大馬力 400 匹，峰值扭力 57.4kg-m。
引擎室內可發現碩大的引擎拉桿以增加剛性。Explorer 車系在 30 年的歷史之中已推出 6 個世代，全球累計銷量突破 800 萬輛，對於 Ford 來說扮演著舉足輕重的的歷史地位；目前福特六和並未引進 Explorer 車系，現正販售的休旅主力為 Kuga 車系，另有基於 Focus 所開發的 Focus Active 跨界掀背產品。海外原廠近期更推出 Explorer EV，是 Ford計劃 2024 年開始在歐洲市場推出 9 款純電動車的首款車型。