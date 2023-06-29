Toyota Corolla Altis 獲五星滿分！　TNCAP 第二批車型評等結果出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
據交通部表示，Toyota Corolla Altis 及 Honda CR-V 皆以「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」等共 17 項試驗，由執行機構所購四輛車依序完成，試驗車輛先執行非破壞性試驗 (如安全輔助、靜態量測等)，最後再執行破壞性試驗 (如實車碰撞)。各項試驗前皆需依規定程序處理繁瑣的車輛及試驗場地整備工作，包括人偶架設、感測器安裝、攝影機及資料擷取系統設定等作業，試驗後隨即進行拍攝、紀錄車體變形、下載資料等工作，最後將所有試驗數據進行後處理及報告製作，再以密件方式交由執行機構辦理各項試驗計分及星級評等工作，且完成星級評等結果將召開評等專家會議確認再報交通部核定後公開，並不會事先提供車廠評等結果資訊，各階段均有縝密的作業流程以確保 TNCAP 制度之公正性及穩定有效運作。
- Toyota Corolla Altis 以汽油車型作為量測標準 (Hybrid 油電車型因引擎配置形式不同，故不納入評估標準)，於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 91%、兒童保護 82%、行人保護 84%、安全輔助 68%，整體星級評等為 5 顆星。
- 目前市售的第五代Honda CR-V 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 73%、兒童保護 52%、行人保護 72%、安全輔助 40%，整體星級評等同樣為 3 顆星。
TNCAP 的測試項目，以 Euro NCAP 2017 年版本為參考基礎，劃分為成人保護、兒童保護、行人保護及安全輔助四大項，在撞擊測試類別涵蓋了前方全寬、前方偏置、側方及側方立柱共 4 種。每種項目再依據重要性給予配分，再計算出個別項目的得分率後，給予相對應的星等，總星等以最低的星等為依據來公布。
TNCAP 持續秉持著公平、公正與客觀的立場辦理各項作業，第三季 9 月底也將會公佈 Ford Kuga 和 Focus 評等結果。不僅帶給消費者購車時的參考，也可望激勵車商持續進步，進而提昇國內道路交通安全，創造多贏的未來。