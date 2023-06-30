東南亞綠能議題正夯！綠色轉型論壇邀12國、28家企業參與

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經濟部中小企業處表示，由於中小企業資源有限，相較於大企業較為缺乏相關知識及能力應對綠色轉型國際趨勢，因此協助中小企業綠色轉型，進一步參與全球價值鏈，一直都是APEC關注的目標。本次論壇就「因應淨零趨勢 提升企業減排意識」、「結合數位平台 中小企業雙軸轉型」、「運用大小協作 擴散綠色商務模式」等專題，透過討論及交流，提升中小企業數位科技應用知能，協助中小企業加速綠色轉型。
論壇場邊同時舉辦展覽，包括我國在內7個APEC經濟體，共28家中小企業及新創參加，分為低碳生活及循環創新兩大展區，展出內容包含智慧移動、智慧建築、智慧健康、廢棄物管理、資源創新再利用等技術及解決方案。本次展會亦設置特色展攤，展現我國以菱角殼、咖啡渣等廢棄物的創新循環加值成功經驗。
此外，論壇亦規劃最佳實踐競賽，並邀請全球創新論壇、勤業眾信風險諮詢服務、國泰私募股權公司擔任評審，由我國、馬來西亞、印尼、越南、秘魯、菲律賓等經濟體的新創企業參與，透過業師建議，協助新創企業綠色轉型領域的能力建構，並藉以擴散知識。經濟部中小企業處未來將持續於APEC場域與各會員體合作，協助中小企業綠色轉型，提升綠色競爭力，以達永續及包容性成長。