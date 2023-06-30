Ineos 宣布 Grenadier Quartermaster 及 FECV 車型將在 Goodwood Festiv

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Grenadier Quartermaster 皮卡車型將在 7 月舉行的 Goodwood Festival of Speed 速度節上亮相。首先在外觀部分，Grenadier Quartermaster 皮卡承襲了 SUV 車型剛毅方正的造型輪廓，最大不同之處在於車身尾部改採用貨床設計，並取消備胎，貨斗尾門亦加入了大寫的 Grenadier 字樣。另外也有消息指出，貨卡車型的軸距將提升至 2,922mm，同時後懸也會更大，可對應更多的承載空間。
車內部分應會承襲 SUV 車型的鋪陳，以耐磨、防滑、防污及防水為原則來設計，A 柱及儀錶台配備大型把手，車內設有多處置物空間，其中後座下方為乾燥儲物箱，中控台的儲物箱還可上鎖，所有車門均設置 1 公升容量的置杯座，座艙按鈕間距刻意加大，便於在行駛或配戴手套時操作，車內還配備 12.3 吋螢幕，原廠表示即便手沾有水或被泥土覆蓋也可觸控使用，還支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結。方向盤具備 12 點鐘方向指示，車頂可選配拆卸暨傾斜式玻璃窗，座椅由 Recaro 製作並可選配雙前座電熱功能。
動力配置方面，Grenadier 採用 BMW 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓引擎，提供 B58 汽油 (最大馬力 285ps 峰值扭力 450Nm) 或 B57 柴油 (最大馬力 249ps 峰值扭力 550Nm)，搭配 ZF 八速自排變速箱及恆時四輪驅動，也具備兩段式 (Hi/Lo) 加力箱。另外對應電動化趨勢，INEOS Automotive 也正著手開發 FECV 氫燃料的車型。
在國內市場部分，永三國際已宣布成為 Ineos 品牌臺灣地區銷售與服務總代理，預計今年底前導入五人座 Station Wagon 車型，即日起開放預售接單，目前該車於國外官網上的建議售價為 58,030 英鎊 (約合新臺幣 229 萬元) 起。同時也表示將在臺北及臺中成立 INEOS 展示暨服務中心，預計於 2023 年第四季正式開幕，提供車輛銷售、試駕、交付及維修保養等服務。