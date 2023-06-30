來自義大利海神的怒吼 Maserati MC20 GT2 實車曝光

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Maserati 在 MC20 GT2 首度在賽場上亮相前夕揭露實車面貌。全新的 MC20 GT2 在外觀上加入大量空氣動力學套件，車體採用碳纖維單體結構，車頭具有 FIA 認可的 LED 頭燈、雨燈，保險桿上裝有定風翼，車尾則配有多段可調的大型擾流尾翼，使車身在高速時穩固，擋風玻璃及窗戶皆採用 Lexan 玻璃纖維打造，18 吋輕量化鍛造輪圈搭配上抓地效果極強的熱熔胎。另外底盤也換上可調式的避震系統和前後防傾桿，並且擁有可快速拆卸的車身鈑件和可調式尾翼。
MC20 GT2 車內採用單座佈局，並具有符合 FIA 標準的防滾籠、含六點式安全帶賽車椅、多功能碳纖維方向盤、滅火器等。另外也可選配倒車顯影、前方攝影鏡頭、胎壓偵測來滿足賽道的一切需求。
動力系統方面，MC20 GT2 繼續採用 Maserati 引以為傲的 3.0L 90 度夾角 V6 Nettuno 雙渦輪增壓汽油引擎，配置可降低重心的乾式油底殼，還具有來自 F1 科技的 Maserati Twin Combustion (MTC) 雙燃燒系統，搭配專屬的 6 速序列式變速箱，動力輸出估計可以比量產版的 630 匹馬力還要高上許多。
Maserati 的賽道歷史自遙遠的 20 年代開始至今已相當悠久，其中 250F、300S、Tipo 61 Birdcage 以及 MC12 等車型更是許多車迷們心目中的無價經典車款，而 MC 20 作為該廠最新的中置引擎 GT 超跑，性能表現絕對是賽場上的狠角色之一。