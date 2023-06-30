全車系標配 LSS 2.5+ 系統 2024 Lexus ES 北美亮相

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2024 Lexus ES 車系正式於北美市場登場。2024 Lexus ES 車系最重要的升級是全車系加入 Lexus Safety System+ 2.5 安全駕駛輔助系統，提供包含具有行人偵測功能的前方預防碰撞警示系統、左轉對向車道偵測和主動剎車、主動式巡航控制、車道追踪輔助、道路號誌辨識輔助等機能。同時 Lexus ES 也提供給直覺的科技配件和隨時隨地的無縫連接，包含全新的 Lexus Interface，其標配有無線的 CarPlayTM 和 Android AutoTM，並能進一步連接到雲端服務，而這項線上服務原廠提供了三年免費的試用期。
除此之外，原廠還提供了 Technology Package 套件供消費者選擇，增加 12.3 吋多媒體觸控螢幕、抬頭顯示器和免持鑰匙功能，包含 Base、Luxury、F Sport Design 和 F Sport Handling 等車型都可以選配使用。
動力上保持不變，頂規的 ES 350 同樣搭載 3.5 升 V6 引擎，具有 302 匹最大馬力和 267lb-ft的扭力輸出；ES 250 AWD 則採用 2.5 升渦輪四缸引擎，而 ES 300h 則配備了 2.5 升 Atkinson 循環引擎，搭配電動馬達和 E-CVT 變速系統。
全數的動力均可升級選配 F Sport Design 套件，增加 19 吋五幅式輪圈和 F Sport 外觀空力套件。另外 2024 ES 也換裝全新的 17 吋及 18 吋輪圈，後者選用五幅設計搭配 Vapor Chrome 表面塗裝。
國內市場部分，Lexus ES 共計有 ES 200、ES 250 以及 ES 300h 三款動力選擇，編成上提供 8 款車型等級，建議售價落在新台幣 177 萬至 249 萬之間不等。