集聚三大新科技於一身！　NISSAN X-TRAIL 輕油電旗艦休旅即將登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
NISSAN X-TRAIL e-POWER 自 2023 年 2 月份正式在臺灣上市後，運用 e-POWER 動力、e-4ORCE 系統及 ProPILOT 智行安全等三大黑科技，熱銷供不應求。NISSAN X-TRAIL 輕油電版搭載 3 大新科技，將消費者最在乎的動力、節能、安全等三大要點通通包辦，分別為 VC-TURBO 可變壓縮比渦輪引擎、輕油電系統與 ProPILOT 智行安全。運用全新世代技術，打造品牌旗艦休旅：
獲選 2022 年 10 大最佳動力的VC-Turbo 可變壓縮比引擎導入日產獨家技術，在引擎機構裡加入多連桿來移動活塞上下行程的位置，進而改變引擎壓縮比，當駕駛者要加速或爬坡時，活塞位置會向下位移至 8.1:1，定速巡航時則會上移至 14:1，進而達到「加速時動力充沛」、「巡航時省油」的駕馭體驗。
VC-TURBO 可變壓縮比引擎可依照行駛狀況，智慧調整引擎壓縮比，讓車輛兼具性能與節能。X-TRAIL 所搭載的 12V 輕油電技術自 F1 賽車科技 (KERS) 演變而生，與車輛本身 12V 電源相互搭配，無須轉換電壓，因此架構簡單，並整合發電機與啟動馬達，為輕油電系統中妥善率極佳之系統。透過能量回收與電力輔助，有效降低 VC-Turbo 可變壓縮比引擎的負荷並提升油耗表現，另可透過電動馬達提供額外扭力輸出，創造出 204 匹 / 30.6 kg-m 最大動力輸出以及 16 KM/L 的平均油耗表現，同時帶來與傳統燃油車相近的購入成本與保修成本。
全新 NISSAN X-TRAIL 輕油電為同級唯一搭載輕油電動力系統車款。另一項 NISSAN 引以為傲的技術為 ProPILOT 智行安全系統，包含消費者熟悉的 ICC 智慧型全速域定速控制系統、LKA 車道維持系統，達成 Level2 等級的主動安全輔助系統。除此之外，獨家配備了 PFCW 超視距車輛追撞警示系統，掌握先機避免危機，更搭載 AI 智能駕駛輔助系統，透過全新演算邏輯精準控制車輛轉向與動力，降低系統調整頻率，並且於相鄰車道有大型車輛時，調整車道內位置，讓 ProPILOT 智行安全系統創造安心舒適旅程，猶如親駕。
ProPILOT 智行安全系統提供更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報。裕隆日產即日起至 7 月 31 日止，啟動 NISSAN X-TRAIL 輕油電《領航家》限時招募活動，活動期間至全國 NISSAN 展示中心或線上付費 1,000 元，享 6大尊榮禮遇，總價值高達 60,000 元，下訂後更有機會將下訂車款免費開回家！相關優惠詳情請洽全國 NISSAN 展示中心或參閱 NISSAN 活動官網：https://event.nissan.com.tw/2023xtrail_presale_event1/。