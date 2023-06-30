全球首例！土魠魚海上人工繁殖在台灣　先復育後養殖

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水試所沿近海資源研究中心主任翁進興說明，土魠魚是很有野性的中表層（水深100公尺以內）洄游性魚類，游速很快，空間不夠大會碰撞，所以不易運輸；而漁業署統計沿近海2001年漁獲量3200公噸，近年剩500餘公噸，把握繁殖期3到8月，今年3月到5月底跟漁民攜手出海捕撈雄、雌魚，取精子、魚卵在船上做人工授精。
他並說，今年4月19日、5月12及13日，共成功完成兩批受精卵，依序為12萬顆、17.76萬顆，交由3個中心養殖，其中位在台南七股的海水繁養殖研究中心成功養出稚魚，其中30公分的魚體今天公開亮相，另一批已有40公分。
水試所所長張錦宜表示，目前日本已對體型較小的日本馬加鰆進行海上人工繁殖、培育魚苗，其投入目的是作為復育海洋資源使用；而康氏馬加鰆體型較大，也是目前市面上的主要土魠魚，甚受重視，這次完成的是此魚種人工繁殖的全球首例，由沿近海資源研究中心、海水繁養殖研究中心、東港生技研究中心等合作達成。
他並說，不過目前育苗活存率較低，上述兩批次依序為0.17%、0.23%，此魚野性強，受精卵長到第5天就長牙，須投放午仔魚苗（日本則投放嘉鱲魚苗）飼餵，經濟成本高，第20幾天起才能開始餵生鮮肉；預計再過1、2年，期望能投入復育海洋資源使用，同時展開箱網養殖，發展成養殖產業，還要馴化，約4、5年後。
農委會副主委陳添壽並說，水試所不斷針對漁業資源進行研究，多有成就，這次的土魠魚也是高價魚產，俗稱「一鯧、二午、三土魠」，就是形容其美味。協助進行研究的澎湖籍澎舢100號船長蔡宗衛說，春節前價格最高，1公斤可賣盤商新台幣1500多元，非旺季則是200多、300多元，餐廳做成10道全餐要價1、2萬元。（編輯：陳政偉）1120630