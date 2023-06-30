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生活壓力越來越大！　別忽視憂鬱黑數

生活壓力越來越大！　別忽視憂鬱黑數
生活壓力越來越大！　別忽視憂鬱黑數

健康醫療網

現代生活壓力越來越大，「心理安全感」很重要！新北市議員黃淑君表示，新北市政府應加強校園心輔作業，並積極拓點心理衛生中心，讓民眾可適時地尋求協助；另針對脆弱家庭優先提供協助及補助，現階段新北市僅有2處心衛中心，供不應求，呼籲市府應積極拓點。

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黃淑君說明，根據新北市衛生局統計資料表示，111年自殺通報人數為9682人，為近10年來的最高數字，且根據健保署統計資料110年全國使用抗憂鬱藥物有154萬2703人；其中新北市使用抗憂鬱症藥物共有22萬1123人，佔總人口5.52%，甚至蓄意自我殺害（自殺）在110年更是新北市十大死因之一，其中死亡人口多為青少年及青壯世代。

黃淑君指出，自殺高通報數或高服藥數並不代表不好，是否有更多隱藏黑數，才是我們所需要擔心的，「擁抱憂傷」已不只是個人課題，更是市府應積極規劃相關政策；心傷猶如感冒過敏，都是你我日常可能會出現的狀況，因此倡議「心理假」，心理諮商是健康的，建議衛生局積極推動心理照護的政策。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58310

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