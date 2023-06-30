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南蘇丹雖建國超過十年，但不斷在內戰當中，超過十萬名的南蘇丹人流離失，同時面臨戰爭、傳染病和水媒疾病的夾擊，這是夏肇聰第一個出任務的國家，將在「班提烏流離失所者營地」進行服務，小小營地聚集超過 12 萬名難民，相當於澎湖縣的人口數。
還沒抵達前夏肇聰從飛機上往下看，全是矮小、整齊、簡單的房子，其實看起很漂亮，結果近看才發現房子全泡在水裡面，土壤和空氣中都夾雜著熱氣，但他笑著說：「這裡的環境比我想像中還好一點，雖然沒有冷氣但有電風扇，白天氣溫平均高達 37 度。」
有些醫師剛到當地會水土不服，夏肇聰從以前就愛各處旅遊，來到南蘇丹沒有適應不良，很快地就投入工作崗位，而他也是當地唯一的「外科醫師」，所有有手術需求的患者都會被送過來，夏肇聰需要 24 小時 on call ，一天開十幾台刀幾乎是家常便飯，最高紀錄一天 14 台手術。尤其到晚上附近的公立醫院，晚間醫護人力不足，患者全都會轉診到這，前一位執行任務的外科醫師還特別叮囑：「記得有空時就多睡覺。」
疾病性質大不同！發揮創意動手做醫療器材
過往在台灣受訓時，醫療設備一應俱全，在南蘇丹的手術房雖有基本硬體設備，包括手術台、手術燈、器械，但在並沒有相對先進微創手術，在當地採取仍最「傳統」方式開刀，手術團隊人員除了夏肇聰以外其餘都是本地人提供協助。
由於南蘇丹獨立後內戰衝突從沒有停止過，加上天災、傳染疾病，醫療需求供不應求，夏肇聰說：「在這看到的疾病性質跟在台灣完全不同，很多患者都是戰爭槍傷、刀傷，可能一天就有十個槍傷患者，但我在台灣十年都沒有看過一個。」
加上這裡檢查工具、儀器並不多，很多時候需要自己動手加工醫療器材，當地沒有「抽吸」儀器，夏肇聰便自己使用針筒來改裝，讓手術能順利完成。患者開完刀需要用復健儀器訓練肺部肺活量，夏肇聰則使用手套改裝來幫助患者做復健。
難產孕婦以醫師名字替小孩取名字
這裡除了醫療不足，交通也是一大挑戰，患者徒步涉水七天前來求診，其中有一個讓夏肇聰印象深刻的個案，一個孕婦難產得進行剖腹手術，而這是她的第二胎，前一胎因難產孩子沒有保住，這次說什麼都希望讓這個孩子順利活下來。
經過數小時的手術，當產婦聽到孩子有力地哭聲時，第一句話不是問孩子健不健康，而是「醫師你叫什麼名字？」，產婦為了感念醫生順利接生孩子，「我的小孩就以後就叫 Marco。」至今那產婦的笑容、孩子的哭聲都深植在夏肇聰心中。
夏肇聰在 2022 年 3 月首次進行南蘇丹的任務，相隔一年後再次重返，今年四月才剛結束當地任務的他說：「最大的感悟是要『珍惜』，很多身邊的朋友、同事突然在衝突中離世，不曉得明天會發生什麼事情，有什麼想做的事情，對親人想說的話就趕快說，不知道未來有沒有機會告訴他。」
無國界醫生已在南蘇丹進行人道醫療救援有 40 年，但當地狀況並未改善，仍有許多班提烏的難民正在艱困的環境中求生存，夏肇聰期許自己每年都要出一次任務，用自己所學幫助人之外，希望社會大眾更加多關注國際難民議題。
諮詢專家：亞東紀念醫院小兒外科主治醫師夏肇聰
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 投身外科領域就為了出任務！無國界醫生：一天就有十個槍傷患者，比台灣十年還多