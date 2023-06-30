拒絕衰老！醫點名「5類食物」吃越多老越快

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▲ 當年紀漸長，身體各部位都會隨之老化，尤其皮膚的老化最為明顯。（示意圖／Shutterstock）
吳易儒在IG粉專《鼠鼠的醫美小講堂 吳易儒醫師｜湖口 桃園 新竹東區｜醫美 微整形 電波 音波 芳療 精油》發文指出，「高糖飲食」可能會導致血糖升高，進而促進膠原蛋白的糖基化，並破壞膠原蛋白的結構，使皮膚容易出現皺紋和鬆弛，還可能增加體內的自由基，進一步造成皮膚老化，而過量攝取「高脂肪食物」會增加體內的發炎反應，恐損害皮膚組織和細胞，也可能使膠原蛋白產出降低，讓皮膚更容易出現皺紋和鬆弛。
吳易儒強調，「酒精 」是一種強烈的致癌物質，長期飲酒不僅會導致肝功能損害和酸鹼失衡，還會減少身體的水分，使皮膚變得乾燥和粗糙。另外，「咖啡因 」同樣會減少身體的水分，還可能阻礙膠原蛋白的合成，從而加速皮膚老化，「高鹽飲食 」則會導致體內水分流失，同時使鈉離子積聚在皮膚組織中，使皮膚腫脹和發炎，從而加速皮膚老化。
最後，吳易儒提醒，若想要肌膚光滑水亮，建議可以選擇攝取高纖維、低糖、低脂肪、低鈉的食物，像是水果、蔬菜、全穀物和富含健康脂肪的食物，如堅果和魚類，有助於常保皮膚健康、延緩皮膚的老化速度。
本文經聖宜診所美容主治醫師吳易儒IG粉專《鼠鼠的醫美小講堂 吳易儒醫師｜湖口 桃園 新竹東區｜醫美 微整形 電波 音波 芳療 精油》授權報導
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