新臺幣 1,720 萬元起　Bentley Flying Spur Speed 正式在臺上市

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現行第三代 Bentley Flying Spur 首度於 2019 年亮相後，陸續推出了 Flying Spur Hybrid、Flying Spur S 等不同面向的車型，而 Speed 車型定位在 Flying Spur S 等級之上，作為車系當中性能最頂尖的車型。
外觀方面 Flying Spur Speed 與其他車系 Speed 車型相同，車頭換上 Dark Tint 黑色水箱罩及前保險桿下氣壩，車側配置專屬的側裙，前葉子板加入 Speed 銘牌，足踏 22 吋亮銀色 Speed 鋁合金輪圈，內部配置擁有前十活塞、後四活塞煞車卡鉗，並標準配置紅色或者黑色剎車卡鉗。
內裝部分承襲品牌經典菱格紋以精緻工藝延伸至質感內裝，並提供各項高級皮革內裝選色，由位於英國 Crewe 工廠極富經驗的工匠們親手縫製。獨有麂皮配置，呈現呼應外觀的熱血本質，搭配專屬車內銘牌、Speed 門檻與跑車化踏板，塑造更競技的駕馭氛圍。
性能表現上，Flying Spur Speed 所搭載的 6.0 升雙渦輪增壓 W12 引擎，搭配ZF 8 速雙離合器變速箱及四輪驅動系統之下，可輸出較626hp 最大馬力及 900Nm 峰值扭力，從靜止加速到每小時一百公里僅需 3.7 秒，極速可達 333km/h。另外此具 W12 引擎還具備汽缸歇止功能，可在特定狀態下關閉 6 個汽缸，節省燃油消耗並降低污染，原廠宣稱其運作過程難以察覺。
在全球車廠走向引擎 Down Size 以及電動車發展趨勢之下，Volkswagen Group 旗下的 Bentley 近日也已宣布其生產的 W12 引擎即將在 2024 年 4 月終止生產，作為品牌 Beyond100 戰略的重要決策之一，未來消費者將剩下 V8 汽油引擎和 V6 油電混合系統可做選擇，同時本次永三汽車發表的 Flying Spur Speed 成為層峰消費者們值得收藏的座駕之一。