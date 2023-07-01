1720萬起，最後的W12旗艦性能轎跑車Bentley Flying Spur Speed在台上市

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當代6.0升雙渦輪增壓W12引擎發表於2003年，即將迎來第20週年，期間歷經多次改良優化，提升了37% 馬力及54% 扭力，更減少了25% 的污染排放量，每顆引擎須經過訓練精良且經驗充足的團隊歷時6.5小時打造，在問世20年、產出超過105,000顆W12引擎後，為追隨品牌Beyond100策略環境永續與產品電氣化的使命，即將逐步退下舞台。
全新Flying Spur Speed的問世，完整了最擅長打造Grand Tourer的Bentley產品線，訴求以駕駛導向為出發點的設計，結合經典著名的Bentley精緻工藝與Mulliner客製化，讓四門車型擁有俾倪業界的豐富且全面選擇。
Flying Spur Speed身為品牌旗艦代表，搭載之W12引擎，具備635 PS最大馬力以及令人激賞的900 Nm扭力高原，3.8秒即可完成0 – 100 km/h加速、極速更可攀上333 km/h，堪稱同級距性能代表。配合ZF 8速雙離合器自手排變速箱，透過預先換檔模式帶來更快的檔位切換，減少速度與轉速落差，將動力完整傳遞輪上。另外狂暴動能也可呈現優雅馴服一面，平順換檔方式帶來旖旎駕乘體驗，6檔可輸出最高極速，7、8檔則為巡航檔位，將性能、舒適及節能巧妙合一，成為全方位四門轎跑車。
配備於Flying Spur Speed的扭力分配系統，也是塑造完美四門轎跑車的重要一環。透過全時四輪驅動功能隨時監控車輛動態與反應回饋，分配不同前後軸扭力藉以提升轉向表現，感受車頭更為輕盈、車身更為平衡的整體動態。在Comfort與Bentley模式下，前軸輸出最多480 Nm供給抓地力與循跡性，Sport模式則縮減前軸扭力至280 Nm以下，維持後軸較大扭力輸出，提供近似後驅車款的操駕樂趣。
標配Bentley動態駕駛系統含後輪轉向功能，透過48V電子防傾桿輔助車身動態，無論提升剛性或輕柔調性，讓不同面向操駕風格皆得以滿足。後輪轉向功能在高速時將後輪轉向前輪相同方向，提升過彎穩定與敏捷性；低速時則轉向相反方向，大幅加強靈活性並具備較短軸距變向反應，同時增進移動便利性。
Bentley在業界首屈一指的豪華性能氛圍，Flying Spur Speed同樣列席其中，採用增加至15款的Dinamica類麂皮搭配頂級真皮皮革點綴內裝，標配Piano Black黑色鋼琴烤漆飾板及台灣專屬多款不加費選配，傳承百年的英式工藝將熱血美學透過色彩，完美揉合在車室之中。值得一提Bentley所採用的Dinamica Pure材質與一般Dinamica不同，由73% 回收聚酯纖維製成，從細節便可窺見品牌對環境永續的重視與不遺餘力。
豪華車室同時也透過標配前、後座舒適套件展演，包含加熱與通風功能、多款按摩模式和座椅位置記憶，高達24向前座調整、14向後座調整設定，讓駕駛與乘客皆能找到最適著坐點，降低旅途疲勞壓力。跑車踏板組與Speed字樣發光迎賓門檻，與車內椅面及飾板、車外Speed銘牌相互呼應，俯拾皆是經典豪華性能美學。
Bentley Flying Spur Speed車輛規格 基本車價1720萬元起
| 引擎型式
| 5,950 c.c. 雙渦輪增壓W型12缸引擎
汽缸間歇休止系統
引擎自動啟閉系統
| 最大馬力
| 635 PS @ 6,000 rpm
| 最大扭力
| 900 Nm @ 1,500 – 5,000 rpm
| 傳動系統
| 8速雙離合自手排變速系統
主動式全時四輪傳動
電子全輪轉向系統
| 性能表現
| 0~100 km/h 3.8 秒
極速 333 km/h
| 煞車系統
| 前：420mm雙片式通風碟盤
後：380mm雙片式通風碟盤
電子煞車力道分配系統
紅色烤漆煞車卡鉗
| 懸吊系統
| 主動式三氣室氣壓可調懸吊系統 (CDC)
循跡控制系統
| 輪圈形式
| 22吋Speed專屬銀色烤漆輪圈
輪胎 前: 275/35 ZR22 後: 315/30 ZR22
| 車身尺寸
| 車長：5,316 mm
車寬：2,013 mm (含後視鏡2,220 mm)
車高：1,483 mm
軸距：3,194 mm
車重：2,437 kg
| 油箱容量
| 90 litres
| 行李廂容量
| 420 litres