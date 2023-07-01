目標衛冕冠軍 Mitsubishi 宣布將以新一代 Triton 參加亞洲拉力賽

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Mitsubishi 旗下賽車品牌 Ralliart 將參加 2023 年 8 月舉辦的亞洲越野拉力賽 (AXCR) 挑戰衛冕冠軍頭銜。全新一代 L200 / Triton 將大量承襲 XRT Concept 概念車的設計理念，而目前正在經歷最後開發階段的越野拉力賽車也同樣身披迷彩貼紙，據官方消息指出，新款拉力賽車已經完全重新設計，包含車身、車架、底盤和引擎等系統，亦符合T1組別的規範，與原廠車型相比有著多項的升級。
由 Ralliart 操刀的 Triton 皮卡換上了呼吸管、拖車鈎、紅色擋泥板，並採用 Geolandar M/T 輪胎，貨床上也提供了備用輪胎。同時從官方公部的照片當中還可以觀察出其懸吊系統亦經過升級，提高車身的離地高度，車內同樣有著防滾籠和賽車座椅的輕量化配置。
Mitsubishi 拉力車隊總監、兩屆達卡冠軍得主 Hiroshi Masuoka表示：“全新Triton在原有的基礎上，其操控性能、崎嶇路面穩定性以及乘坐舒適性都將進一步提升，成為一款全新的 Triton拉力賽車。”此外，其渦輪增壓系統亦經過改進，可提高低轉速到高轉速的反應，以對應能夠應對任何路況的強大性能。
目前 Mitsubishi 已投入三款 Triton 拉力原型賽車在泰國考艾國家公園完成接近 800 公里的實際道路測試，而官方也表示對於衛冕冠軍相當具有信心。