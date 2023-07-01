助新手一臂之力！SUZUKI 全方位新手駕駛訓練現正報名中

目標衛冕冠軍 Mitsubishi 宣布將以新一代 Triton 參加亞洲拉力賽

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Mitsubishi 旗下賽車品牌 Ralliart 於去年正式回歸後，隨即投入三輛符合 T1 規範的Triton皮卡參加 2022 亞洲越野拉力賽獲得冠軍頭銜，成績可以說是相當地優異。然而在全新第六代 Mitsubishi L200 / Triton 將於本月亮相的前夕，Mitsubishi 再度透露 Mitsubishi Ralliart 車隊將以全新車款參加於 2023 年 8 月舉辦的亞洲越野拉力賽 (AXCR)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mitsubishi 旗下賽車品牌 Ralliart 將參加 2023 年 8 月舉辦的亞洲越野拉力賽 (AXCR) 挑戰衛冕冠軍頭銜。
全新一代 L200 / Triton 將大量承襲 XRT Concept 概念車的設計理念，而目前正在經歷最後開發階段的越野拉力賽車也同樣身披迷彩貼紙，據官方消息指出，新款拉力賽車已經完全重新設計，包含車身、車架、底盤和引擎等系統，亦符合T1組別的規範，與原廠車型相比有著多項的升級。

由 Ralliart  操刀的 Triton 皮卡換上了呼吸管、拖車鈎、紅色擋泥板，並採用 Geolandar M/T 輪胎，貨床上也提供了備用輪胎。同時從官方公部的照片當中還可以觀察出其懸吊系統亦經過升級，提高車身的離地高度，車內同樣有著防滾籠和賽車座椅的輕量化配置。

Mitsubishi 拉力車隊總監、兩屆達卡冠軍得主 Hiroshi Masuoka表示：“全新Triton在原有的基礎上，其操控性能、崎嶇路面穩定性以及乘坐舒適性都將進一步提升，成為一款全新的 Triton拉力賽車。”此外，其渦輪增壓系統亦經過改進，可提高低轉速到高轉速的反應，以對應能夠應對任何路況的強大性能。

目前 Mitsubishi 已投入三款 Triton 拉力原型賽車在泰國考艾國家公園完成接近 800 公里的實際道路測試，而官方也表示對於衛冕冠軍相當具有信心。

【車勢星聞】獨家！影音／第34屆流行音樂金曲獎禮車Volvo曝光！

1720萬起，最後的W12旗艦性能轎跑車Bentley Flying Spur Speed在台上市

Bentley台中嶄新展示暨服務中心盛大開幕

助新手一臂之力！SUZUKI 全方位新手駕駛訓練現正報名中

我是廣告 請繼續往下閱讀