義大利憲兵隊生力軍 Alfa Romeo 宣布 Tonale 投入警政單位

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Alfa Romeo 旗下最新休旅車款 Tonale 正式投入Carabinieri 國家憲兵隊。第一輛 Alfa Romeo Tonale 警車已於日前成功交車給羅馬憲兵司令部總部，外觀上全車同樣換上藍色車漆搭配紅色線條彩繪，並在車頭以及車頂上加裝了警示燈，內裝部分也進行了重新設計，除了必要的平板支架、無線通訊等專屬設備之外，這次還提供了防彈背心、高透光手電筒、槍械等執行所需要的裝備，而後座也提供獨立的空間用於運送罪犯，至於12.3 吋數位儀錶板與 10.25 吋多媒體系統等數位科技也都一應俱全。
動力系統部分，Tonale 警車配置 1.5 升四缸引擎與 48V (含 15kW、55Nm 電動馬達) 輕油電技術，搭配 7 速雙離合器變速箱，最大馬力來到 160hp，並能夠在低速或者靜止、巡航等狀態以電動模式行駛，在引擎關閉時能夠以 P2 馬達驅動，帶來近似於電車的線性加速體驗 。
Alfa Romeo 表示這是中小型 SUV車輛首次加入義大利憲兵隊，能提供更多用途的服務性能，同時也能大幅度提升軍官在使用車輛的舒適，且在需要長時間執勤時非常有用。
Tonale 車系為 Alfa Romeo 邁入電動化發展的首發車款，對於品牌來說具有指標性的意義存在，不過目前 Alfa Romeo 在國內仍未有總代理商，僅有貿易商少量引進吸引熱愛 Alfa Romeo 品牌的消費者，相信在新車陸續在歐美等市場推出後，預期未來也有機會看見 Tonale 在國內奔馳的身影。