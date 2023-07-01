法國市場限定 Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition 限量

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歡慶利曼 24 小時耐力賽一百周年， Porsche 宣布於法國推出 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition 紀念版車型。911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition 基於 911 Carrera GTS 標準版車型打造而來，標準搭載至少30多種的原廠選配項目。外觀上選用專屬的Le Mans Silver烤漆，車身側面則搭配數字“46”向Porsche 356 SL在1951年的參賽塗裝及編號致敬。而金色五幅雙肋造型的輪圈外型靈感則來自於 911 GT1'98，該賽車在 1998 年參加 GT1 組別大獲全勝，是 Porsche 相當知名的賽車之一。
另外全車的細節也是原廠專門針對這款紀念版車型所設計的，例如車尾的“24H Le Mans”徽飾，門檻飾條上的“Le Mans Centenaire Edition”字樣，內裝中央扶手則有全長 13.626 公里 Le Mans賽道的浮雕，以及側窗上百葉雪窗造型的黑色裝蓋等等。同時車內也大量選用藍色來鋪陳，包含方向盤、Sport Chrono跑車計時套件以及桶型絲絨材質座椅等，營造出優雅既有運動感的車室氛圍。
動力方面維持 3.0 升渦輪增壓水平對臥六缸引擎，可發揮出 480匹最大馬力 ( 353kW)，搭配 7 速手排變速箱或者 8 速 PDK 雙離合變速系統。