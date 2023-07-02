渦輪動力上身 美規化 Toyota Corolla ALTIS USDM TURBO 泰國改裝車展登場

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Toyota Thailand 於 2023 Bangkok Auto Salon 曼谷改裝車展展出一款 Corolla ALTIS USDM TURBO 改裝成車。Toyota Thailand 日前參加泰國最大的改裝車展展會 2023 Bangkok Auto Salon 曼谷改裝車展，展出了多款市售車型的改裝範本，包含了 Hilux、Yaris、Veloz、Fortuner 等熱門車款，其中又以 Corolla ALTIS USDM TURBO 最受矚目，其在外觀上，Toyota Thailand 官方為它採用美規車型才有的亮藍色烤漆，並換上美規 Corolla 的頭燈組和前保險桿，當然車頭最顯眼的部分莫過於整片式碳纖維引擎蓋，營造出 JDM的性能韻味。同時的前下擾流、側裙、後視鏡外蓋和空氣分流器等部位悉數為碳纖維材質，不僅能增進個性化色彩，亦有減重的效果，輪圈部分則升級搭載黑色 19 吋BC Forged HB09 鍛造輪圈，大幅提升視覺效果。
在動力部分，雖然 Toyota Thailand 原廠並未透露引擎本體的配置，不過有很大的機會是沿用 1.8L Dual VVT-i 自然進氣引擎，比起泰國當地提供的入門 1.6L 自然進氣引擎和1.8L Hybrid 混合動力引擎，1.8L 的這具引擎更具備改裝潛力，因此加入了 Greddy T618Z 渦輪增壓套件，以及 ECU Shop Stage 2 電腦程式，讓引擎達到輸出可達到驚人的252hp，峰值扭力擁有 277 Nm，對比原廠的輸出可提升超過將近 100hp 的表現。
Toyota Corolla ALTIS 深受全球市場消費者的愛戴，在泰國市場也不例外，相信這次 Toyota Thailand 原廠提供的改裝範例，能夠激起更多喜歡 Corolla ALTIS 車主對於升級愛車的想法。