Toyota Prius PHEV No.004 ---- 行李廂空間機能表現

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Toyota Prius PHEV

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Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV Toyota Prius PHEV × Toyota Prius PHEV 後座椅背可透過 6/4 分離傾倒。

內建的保麗龍格除了擺放補胎劑、三腳架等安全緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具。

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