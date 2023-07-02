Toyota Prius PHEV No.004 ---- 行李廂空間機能表現

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Toyota Prius PHEV 的行李箱標準置物容積為 264 公升，若是一般小家庭使用，置放各項出門的用品，像是手推車、媽媽包...等雜物也足敷所需，整體來說都可滿足小七哥一家日常與出遊需求，當然編輯部在拍攝動態畫面與各種採訪行程的用途中，亦可勝任。而斜背所帶來的大開口掀背設計則可在裝卸大型物品時更加方便，同時雙車型皆標配有電動尾門 (附防夾功能)，對於臺灣消費者來說可說是一大福音！
Toyota Prius PHEV 的行李箱標準置物容積為 264 公升。
雙車型皆標配有電動尾門 (附防夾功能)。
Toyota Prius PHEV 的行李廂空間，經本站實際測量後，得出在第二排座椅後的縱向深度為 82 公分，內部橫向寬度最寬處達 140 公分，較窄處為 94 公分，內部高度為 57.5 公分，而門檻的距地高則為 73 公分。
大開口掀背設計在裝卸大型物品時更加方便！
內部機能方面，Toyota Prius PHEV 的行李廂右側設有傳統燈泡的照明燈，以及可折疊的隱私遮板，兩側配置小型收納空間，後座椅背可透過 6/4 分離傾倒。而在隔板下方，內建的保麗龍格除了擺放補胎劑、三腳架等安全緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具，整體而言具有巧思，也算是實用。
兩側配置小型收納空間。
兩側亦具備扣環設計，方便固定物品。
右側擺放一顆電池。
後座椅背可透過 6/4 分離傾倒。
內建的保麗龍格除了擺放補胎劑、三腳架等安全緊急用品之外，空格之處亦能擺放自身的工具。使用情形方面，Toyota Prius PHEV 自 6/9 一次加滿 95 汽油以及充飽電後，當天前往臺南市做採訪工作，至今主要均由小七哥本人在台北市區駕駛，作為日常代步、通勤及公務往返等用途，編輯部亦駕駛此車作為試駕影片動態拍攝之用，至今里程累積約 1,100 公里，截至本文刊出前尚未再度加油（大多為純電市區行駛），平均油耗 30.19km/L。