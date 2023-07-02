【油價公告】中油、台塑宣布明(3)日起國內汽油調降 0.1 元、柴油調漲 0.2 元

台灣中油

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台塑石化

台塑石油表示，受到市場擔憂歐美央行持續升息恐削弱能源需求、美國商業原油庫存降幅高於預期，以及北半球進入夏天用油旺季等因素影響，促使本週國際油價呈現窄幅波動盤整，週均價低於上週。考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自 2023 年 7 月 3 日(週一)凌晨 01:00 開始，調降汽油批售價格 0.1 元/公升，調漲柴油批售價格 0.2 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。



