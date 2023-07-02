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全新里程碑 Mahindra Scorpio 車系銷量突破 90 萬輛大關

7Car 小七車觀點

印度車廠 Mahindra 日前宣布旗下主力 SUV 車款 Mahindra Scorpio 的產量正式突破 90 萬輛大關，開創品牌在印度市場的新里程碑。

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Mahindra Scorpio 車系總產量突破 90 萬輛大關。
Mahindra Scorpio 車系最早於 2002 年推出，隨後在 2006 年、2009 年和 2014 年進行規模較大的小改款，車系發展迄今在印度市場深受當地消費者的喜愛，原廠為了滿足不同市場需求，提供了 Scorpio-N  和 Scorpio Classic 兩款不同屬性的車型供選擇。

其中在 2022 年 6 月推出的 Mahindra Scorpio-N 定位在全尺寸的 D-segment SUV，雖然持續使用分離式大樑底盤的設定，但外觀上在保有品牌既有的特徵基礎之下，又加入全新世代的設計，像是 7 格柵水箱罩與 ㄈ 字型的霧燈飾板設計，但整體較 Scorpio Classic 更加流線時尚，同時換上全 LED 頭燈與廠徽，車上也透過更多的鍍鉻飾條、銀色飾板點綴，車尾部分也加入與 CR-V、Volvo XC 車系相似的 D 柱連貫式燈組設計。

Mahindra Scorpio-N
相較於 Scorpio-N，Scorpio Classic 仍維持既有的架構與輪廓，僅針對細節和動力上進行調整，而車型名稱也是為了迎合車系誕生 20 周年所命名。在外觀上的變化主要集中在車頭方面，其水箱護罩改採用直立的格柵設計，並換上最新型的廠徽。前保險桿同樣經過重新設計，導入橫置的 LED 日行燈與霧燈。車尾方面則加入全新 LED 的尾燈，同時整組燈殼也一路延伸至 D 柱上，大幅度增進辨識度。

Scorpio Classic
Mahindra在國內市場仍有總代理引進其 Pickup 皮卡車型，在疫情前於市場中都還有穩定的銷量，現因無新車配額可提供市場販售。

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