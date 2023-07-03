開創全新雙門格局 Mercedes-Benz CLE 預告 7/5 登場

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Mercedes-Benz 預告全新 CLE 車系即將登場。即將推出的 CLE Coupe 雙門跑車預計將取代現有的雙門硬頂車款，比如現行的 C-Class Coupe 以及 E-Class Coupe 等，同時這兩款的敞篷車型也同樣將被 CLE Convertible 取代，而敞篷車型的消息並未空穴來風，因為目前官方的測試原型車已經多次被外媒捕捉正在開發測試的身影。與現行販售的敞篷車型一樣，未來將登場的 CLE Convertible 同樣將採用布質頂篷，預計可提供校折疊硬頂更加優雅、緊湊以及更輕的表現。
E-Class Coupe不過即將在下週率先登場的 CLE Coupe 據瞭解原廠底盤代號為 C236，車身看起來相當時尚動感，整體尺碼將介於現行的 C-Class Coupe 以及 E-Class Coupe 之間，實際尺碼就還有代官方公布。
CLE-Class 預計將在歐洲、北美和全球等市場販售，據消息指出 Mercedes-Benz 將率先提供具備單顆馬達油電技術的 2.0 升四缸渦輪增壓引擎，對照目前
販售的 C300e 車型，其所搭載的插電式混合動力的綜合輸出為 308 匹最大馬力。
C-Class Coupe另外根據外媒在 4 月份公布的 EPA 消息指出，CLE-Class 未來還將提供六缸動力的車型，以及 AMG 53 性能版本，同時提供後輪驅動和 4Matic 全輪驅動的選項。