Ford Fiesta 正式走入歷史 Explorer EV 遞補生產量能

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最後一輛 Ford Fiesta 確定將在 7/7 從科隆工廠下線。Ford 於今年 6 月在科隆工廠成立電動車生產中心，將在今年開始於歐洲市場大量生產電動車，該工廠是 Ford 投資 20 億美元首座碳中和工廠。未來主打歐洲市場的 Explorer EV產品定位低於 Mustang Mach-E，其外觀設計上有著較 ID.4 更為方正且粗曠的造型，顛覆過往電動車講求低風阻係數而過多的圓潤流線設計。同時可以在車頭看到加入現在相當流行的的貫穿式風格設計，於頭燈中央導入一組黑色飾條，上方擁有 EXPLORER 的字樣，兩側的頭燈則導入相當醒目的倒 L 形 LED 日行燈，盾形的封閉式護板則鑲入 Ford 品牌廠徽，前保桿下方則有 U 形銀色飾條點綴。
Explorer EV 將成為 Ford 在歐洲大量生產電動車的開端。Explorer EV 採用了全新的 15 吋 Ford Sync Move多媒體觸控螢幕，且可進行 30 度以上的弧度上下移動。螢幕下方設有觸控按鍵，可以直接控制音量等功能。配備上具備免持鑰匙、雙區恆溫空調、無線 Android Auto 和 Apple CarPlay、10色氣氛燈等，當然像是含停走功能的主動式巡航控制、預防碰撞輔助、含主動剎車的交叉路口警示、Active Park Assist 2.0 停車輔助系統等機能都是標準配備。
Explorer EV 是 Ford計劃 2024 年開始在歐洲市場推出 9 款純電動車的首款車型，未來還將推出第二款採用 MEB 平台的新車，同樣將於 2024 年中在科隆量產，至於率先預告的 Puma EV則將於 2024 年在羅馬尼亞生產。